Vinul romanesc - pregatire pentru confruntare europeana

Spaniolii din Regiunea Autonoma La Rioja impreuna cu francezii ii vor invata pe romani secretele pietei europeane a vinului.Romania a inceput inca din 2002 sa puna bazele institutiilor necesare gestionarii pietei vinului in regim european. Legislatia si institutiile de baza au fost create cu ajutorul unui alt proiect Phare incheiat in 2004. Acum se lucreaza la detaliile mecanismelor gestionarii suprafetei viticole negociate cu UE si la structurile prin care vinul romanesc intra pe piata unica europeana din momentul aderarii. Proiectul in valoare de 882.000 Euro, cu o durata de 18 luni, va oferi si solutii pentru rezolvarea cunoscutei probleme a viilor hibride din Romania.

Prezent la deschidere Ministru Agriculturii, Gheorghe Flutur, a declarat: A"acest proiect, prin activitatile sale, va sprijini, in continuare, Romania pentru dezvoltarea si consolidarea sectorului viticol, pe baza unui cadru administrativ si legislativ compatibil cu cel existent in UE; va sprijini instruirea personalului de specialitate si va participa la definirea sistemului de plantare si replantare, actiuni menite sa contribuie la cresterea competitivitatii industriei vitivinicole romanesti pe pietele interne si internationaleA".

Jonathan Scheele, Seful Delegatiei Comisiei Europene in Romania a subliniat ca A"in domeniul vinului Romania trebuie sa ia trenul europen din mers, deoarece industria europeana a vinului se reformeaza pentru a face fata provocarilor pietei mondiale insa pastrand autenticitatea si particularitatile vinului europeanA".

Ads

Proiectul de infratire este completat de un proiect de investitii in laboratoarele de controlul calitatii vinului in valoare de 733.000 euro, din care 75% sunt fonduri Phare si 25% reprezinta contributia bugetului national.

La eveniment au participat alaturi de ministrul agriculturii Gheorghe Flutur, si Seful Delegatiei Comisiei Europene Jonathan Schelle, Pablo Garcia-Berdoy, ambasadorul Spaniei la Bucuresti, Herve Bolot, Ambasadorul Frantei la Bucuresti precum si o delegatie numeroasa din Spania, condusa de Pedro Sanz Alonso, presedintele Regiunii Autonome La Rioja, insotit de d-nul Emilio Del Rio, ministru al Guvernului, Javier Erro Urrutia, ministru al guvernului autonom pentru agricultura si dezvoltare economica, d-na Cristina Salinas, director general pentru afaceri externe, Julio Revuelta Altuna, primarul orasului Logronio, resedinta regiunii La Rioja.

De asemenea, au fost prezenti cei doi responsabili de proiect, respectiv d-nul Javier Ocon, seful departamentului de viticultura de la Ministerul Agriculturii din La Rioja, Spania, si Nicolae Flaviu LazinAZIN, secretar de stat la MAPDR.

AMOS News - Agentie independenta de presa

Investmania - cea mai rapida cale de a invata sa joci la Bursa.

Ads