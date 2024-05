Se cauta investitori pentru finalizarea canalului Siret-Baragan

Proiectul canalului Siret-Baragan ar putea fi continuat in 2013, a anuntat ministrul Agriculturii, Daniel Constantin.

Statul roman ar urma sa investeasca o suma de 50 milioane de euro in 2013 pentru acest proiect, a carui valoarea este estimata la 2,6 miliarde de euro, a spus Daniel Constantin, citat de Mediafax.

Ministerul Agriculturii a comandat studii pentru canalul Siret-Baragan la Institutul de Studii pentru Imbunatatiri Funciare, iar acestea se afla in faza finala.

Ministrul Agriculturii a discutat la Bruxelles despre investitiile in zona de imbunatatiri funciare, incluzand in aceasta categorie si canalul Siret-Baragan, unde este nevoie de finantare.

Ministrul a precizat ca, cel mai probabil, se va apela la un parteneriat public-privat, existand deja investitori din Rusia si China interesati de acest proiect.

De acest proiect s-a aratat interesata, anul trecut, compania China National Agricultural Group Corporation.

Proiectat pentru a permite irigarea a peste 600.000 de hectare de teren din Campia Romana, dar si pentru obtinerea de energie electrica, Canalul a fost realizat pana in prezent doar pe o lungime de 11 kilometri din cei 198 de kilometri cat reprezinta intreaga lucrare.

Din cei 11 kilometri, doar 5,7 sunt functionali si se afla pe teritoriul Vrancei, pana la iesirea din judet urmand sa mai fie realizate lucrari pe alti 39 de km.

Proiectul Canalului Siret - Baragan a fost aprobat in anul 1986, iar in anul 1987 a inceput executia primului tronson de canal aferent etapei I-a, in lungime de 50 km.

Valoarea totala a investitiilor statului roman in canalul Siret-Baragan a fost de circa 132,8 milioane de euro.

