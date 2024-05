Realizarea hidrocentralei de la Tarnita-Lapustesti, dezbatuta de Euro Insol si Hidroelectrica

Modalitatile de finantare pentru relansarea proiectului de realizare a hidrocentralei de la Tarnita-Lapustesti si selectia investitorilor vor fi analizate vineri de reprezentantii Euro Insol si conducerea Hidroelectrica.

Investitia estimata pentru implementarea acestui proiect se ridica la doua miliarde de euro.

"Proiectul de realizare a Hidrocentralei de Acumulare prin Pompaj Tarnita - Lapustesti, din judetul Cluj, care presupune o investitie estimata la doua miliarde de euro, trebuie sa continue", a precizat Remus Borza, reprezentantul Euro Insol, administratorul judiciar al Hidroelectrica, citat de Agerpres.

Proiectul de la Tarnita - Lapustesti este vital pentru sistemul energetic romanesc, astfel ca se vor cauta solutii, in ciuda diminuarii fondurilor pentru investitii din cauza secetei prelungite, a adaugat Remus Borza.

Reprezentantul Euro Insol participa, vineri, la intalniri cu executivul Sucursalei Hidrocentrale Cluj si cu responsabilii de proiect.

CHEAP Tarnita-Lapustesti, cu o putere instalata de 1.000 MW, reprezinta cea de-a doua mare investitie aflata in curs de dezvoltare in domeniul energetic, dupa reactoarele 3 si 4 de la Cernavoda.

Pe parcursul intalnirilor programate in cadrul vizitei la Sucursala Cluj, reprezentantul administratorului judiciar Euro Insol, directorul general al Hidroelectrica, Stefan Gheorghe, precum si directorii principalelor directii ale societatii aflate in insolventa vor analiza aspecte referitoare la legislatia aplicabila, asigurarea terenurilor necesare realizarii investitiei, racordarea la sistemul energetic national sau elemente privind selectia investitorilor, astfel incat sa fie identificate punctele critice in derularea proiectului.

Programul vizitei din perioada 12 - 13 octombrie la sucursalele Hidroelectrica Cluj si Bihor include, de asemenea, centrala Hidroelectrica de la Rastolita (35 MW putere instalata) care are termen de finalizare 2013 si cele doua amenajari hidroelectrice de la Firiza, cu puteri instalate sub 10 MW, finalizarea lor fiind prevazuta pentru 2014.

Cele doua amenajari vor aduce societatii venituri suplimentare prin schema de sprijin cu trei certificate verzi pentru fiecare MWh energie regenerabila realizat in capacitati noi de productie.

Ads