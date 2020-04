Investitiile straine directe au scazut cu peste 70% in primele doua luni din 2020

"Investitiile directe ale nerezidentilor in Romania au insumat 409 milioane euro (comparativ cu 1,404 miliarde de euro in perioada ianuarie - februarie 2019), din care participatiile la capital (inclusiv profitul reinvestit net estimat) au insumat 437 milioane euro, iar creditele intragrup au inregistrat valoarea neta negativa de 28 milioane euro", se mentioneaza intr-un comunicat al BNR.Numarul firmelor cu capital strain nou infiintate a scazut in primele doua luni ale anului in curs cu 4,6%, comparativ cu perioada similara din 2019, la 892 de unitati, conform datelor centralizate de Oficiul National al Registrului Comertului (ONRC).Cele 892 de societati noi aveau un capital social subscris in suma totala de 1,683 milioane de dolari, in scadere cu 42,4% fata de ianuarie-februarie 2019.La 29 februarie 2020, cel mai mare numar de societati cu participare straina era cu investitori din Italia, respectiv 49.025, dar cea mai mare valoare a capitalului social apartine societatilor olandeze, respectiv 12,647 miliarde de dolari, in 5.431 de firme.La finele lunii februarie 2020, in Romania existau 227.784 societati cu participare straina la capitalul social. Valoarea capitalului subscris era de aproximativ 63,413 miliarde de dolari.