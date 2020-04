FT: Institutiile internationale vor sa relanseze "Initiativa de la Viena" pentru a evita fuga investitorilor de pe pietele emergente

Potrivit cotidianului britanic, institutii precum Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare (BERD) si Fondul Monetar International si-au intensificat lucrarile in cadrul asa-numitei "Initiative de la Viena", care a jucat un rol cheie in gestionarea procesului de reducere a gradului de indatorare a bancilor in perioada crizei financiare mondiale si a crizei datoriilor din zona euro.Accentul initial va fi pus pe tarile din Balcanii de Vest, a declarat presedintele BERD, Sir Suma Chakrabarti, intr-un interviu acordat Financial Times. Insa reluarea activitatilor initiativei ar putea sa fie extinse in incercarea de a convinge bancile comerciale sa ramana angajate fata de regiunea Europei de Est."Problema este sa ii convingem ca au de jucat un rol cheie in aceasta criza si relansare. Aceasta necesita foarte multe argumente si eforturi din partea tuturor celor implicati in aceasta situatie. Nu putem rezolva aceasta criza si sa ajutam daca ne bazam doar pe bancile de dezvoltare multilaterale. Nu avem suficienta putere de foc pentru a face acest lucru", a spus Suma Chakrabarti.Prima "Initiativa de la Viena" dateaza din 2009 si a fost rezultatul unui acord semnat in capitala Austriei, la initiativa BERD, pentru a evita exodul bancilor transfrontaliere din Europa de Est. A doua initiativa a fost convenita in 2012 in incercarea de a diminua impactul procesului de reducere a datoriilor in perioada crizei datoriilor din zona euro.De data aceasta, oficialii cred ca bancile sunt mai robuste dupa ce si-au consolidat capitalul si au redus nivelul creditelor neperformante, dar cu toate acestea cred ca este nevoie de masuri de aparare impotriva posibilitatii ca bancile sa isi reduca in mod semnificativ expunerea.Ideea unei noi "Initiative de la Viena" este ca organismele de reglementare si institutiile financiare internationale sa isi foloseasca forta de convingere si presiunea conferita de autoritatea lor pentru a convinge bancile private si alti investitori sa nu isi reduca angajamentele fata de pietele emergente vulnerabile.Incepand din luna martie, BERD si alte institutii financiare au avut reuniuni pentru a identifica problemele transfrontaliere si a evalua necesitatile de finantare in contextul pandemiei de coronavirus, o ultima reuniune fiind cea a comitetului de coordonare a "Initiativei de la Viena", care a avut loc saptamana trecuta."Initiativa de la Viena" regrupeaza FMI, BERD, Banca Europeana de Investitii si Banca Mondiala, precum si mai multe institutii europene, banci centrale, organisme de reglementare si cateva mari grupuri bancare europene. In ultimul deceniu, initiativa a continuat sub forma unui forum de discutii dar pana recent nu a facut o munca activa de prevenire a crizei."Continua sa fie o sursa de ingrijorare pentru noi care activam in vecinatatea Europei, sa ne asiguram ca finantarea disponibila in sistemul bancar nu pleaca. Ceea ce incercam sa facem este sa evitam acest lucru", a spus Suma Chakrabarti.BERD este un investitor important in Romania si imbina investitiile directe cu sprijinul pentru reforme care contribuie la imbunatatirea mediului de afaceri din tara si la mobilizarea investitiilor din alte surse. Pana in prezent, BERD a investit aproape 8,7 miliarde de euro in economia romaneasca.