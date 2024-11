Firmele-fantoma, publicate pe site-ul Ministerului de Finante

Cu o intarziere de un an fata de data anuntata initial, Ministerul Finantelor a publicat in sfarsit lista contribuabililor inactivi, masura menita sa puna la adapost de posibilele tepe financiare partenerii de afaceri ai societatilor dovedite ca sunt firme-fantoma.Lista neagra, un pas mic pentru curatarea mediului de afaceri, va fi actualizata periodic. Sunt cuprinse 1.226 de firme inactive din toata tara, nume "sonore" in peisajul de afaceri, precum Crama Butoiasul Fermecat Prahova, Banu SRL Tulcea, Lamaita SRL Valcea, Cangur Com SRL Prahova, Silentios SRL Vaslui sau Capac SRL Prahova, care nu vor mai avea voie sa comande facturi fiscale, iar tipizatele folosite dupa data de la care au fost declarate inactive vor fi considerate nule. La nivelul Bucurestiului, au fost declarate drept inactive, pe baza acestor criterii, doar sase firme. Restul pana la cei circa 80.000 de contribuabili inactivi din Capitala sunt firme care nu si-au preschimbat certificatul de inregistrare sau nu si-au majorat capitalul social, fiind radiate de Registrul Comertului, situatie in care se regasesc cate 5-6.000 de firme pentru fiecare sector, dupa cum ne-a declarat Cristian Stoina, director executiv al Directiei Generale a Finantelor Publice Bucuresti. La acestea se adauga si firmele care au desfasurat activitate si au depus bilantul pe 2004 la Fisc, dar nu si la Oficiul National al Registrului Comertului.

De ce se fac vinovate aceste firme

* S-au sustras controalelor fiscale sau vamale prin nedeclararea domiciliului fiscal ori a sediilor secundare. Astfel, nu se pot efectua inspectia fiscala, in scopul determinarii corectitudinii respectarii reglementarilor fiscale, precum si stabilirea TVA solicitata la rambursare.

* Fiscul a constatat ca societatea nu functioneaza la domiciliul fiscal ori la sediul secundar declarat.

* Nu au depus declaratii fiscale, cu toate ca au achizitionat tipizate dupa 1 ianuarie 2005.

Carmen Neacsu

Adevarul

