58 de companii din toata lumea, interesate de pasajul Basarab

Un numar de 58 de companii, unele recunoscute la nivel mondial, au cumparat caietul de sarcini pentru executarea lucrarilor la Pasajul denivelat superior Basarab.Licitatiile pentru proiectele mari ale Capitalei au intrat in linie dreapta. In trei zile consecutiv, la sediul primariei Municipiului Bucuresti se deschid ofertele depuse de companii pentru executarea lucrarilor de infrastructura sau pentru cele de la sistemul de apa si canalizare.

Sapte firme au cumparat caietul de sarcini pentru proiectul extinderea retelei de alimentare cu apa si canalizare in cartierul Olimpia din sectorul 3. Garantia de participare a fost de 7.000 RON, si se va constitui sub forma de scrisoare de garantie bancara in favoarea Primariei Municipiului Bucuresti.

Castigatorul va fi anuntat in cateva zile. Alta licitatie se va derula joi, la ora 11, cand se vor deschide ofertele pentru executia la artera D-na Ghica A- Chisinau si pasaj pietonal sector 2, urmand ca vineri la 12 sa se deschida ofertele pentru lucrarile de executie ale pasajului Basarab.

AMOS News - Agentie independenta de presa

Ads