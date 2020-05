Suciu, BNR: Urmeaza o usoara scadere a preturilor, dupa care se va plafona indicatorul de inflatie in jurul nivelului de 2,5%

"Urmeaza o usoara scadere a preturilor dupa care se va plafona cumva indicatorul de inflatie in jurul nivelului de 2,5% pe o perioada mai lunga de timp cu variatii relativ mici. Asta arata doua lucruri. Pe de o parte, tinand cont de factorii fundamentali, exista anumite presiuni pe indicatorul de inflatie, in ciuda faptului ca trecem printr-o perioada in care ne-am fi asteptat ca aceste presiuni sa fie mult mai reduse, tinand cont de distorsiunea din piata, atat pe elementele de cerere cat si pe cele de oferta. Pe de alta parte, avem cateva influente care vin mai ales din pretul petrolului care trag in jos acest indicator si, in consecinta, simplificand putin, putem miza pe o perioada mai lunga de timp de stabilitate. Exista o doza foarte mare de incertitudine in piata, atat in privinta evolutiei economice cat si a impactului masurilor pe care diferitele state le iau in legatura cu diminuarea tensiunilor pe pietele financiare si economice. Acest element de incertitudine poate transforma foarte mult prognoza despre care vorbim acum si poate schimba foarte mult deciziile pe termen mediu si lung pe care Banca Centrala le va lua", a spus Dan Suciu, la Digi 24.Potrivit comunicatului BNR, transmis vineri, incertitudinile asociate perspectivei inflatiei sunt neobisnuit de inalte, date fiind natura fara precedent a unui asemenea soc economic pe plan national si la nivel global, dar si modificari ale comportamentului de consum.In sedinta de vineri, Consiliul de administratie al BNR a analizat si aprobat Raportul asupra inflatiei, editia mai 2020, document ce incorporeaza cele mai recente date si informatii disponibile."Actualele previziuni macroeconomice au fost realizate in conditii de incertitudine extrem de ridicata si de dificultati maxime, date fiind multiplele necunoscute privind evolutia si implicatiile pandemiei si ale masurilor asociate. Noul scenariu arata o modificare a traiectoriei anticipate a ratei anuale a inflatiei mai cu seama in a doua parte a orizontului prognozei. Astfel, dupa o scadere moderata in trimestrul II, rata anuala a inflatiei este asteptata sa urce din nou in jumatatea superioara a intervalului tintei in a doua parte a anului curent, pentru ca apoi sa se repozitioneze si sa se mentina in jurul punctului central al tintei pana la finele orizontului proiectiei, pe fondul manifestarii presiunilor dezinflationiste ale deficitului de cerere agregata", se mentioneaza in raport.