Romania, printre tarile UE cu cea mai ridicata rata anuala a inflatiei in martie

In ritm anual, lucrarile de constructii au scazut cu 0,9% in Uniunea Europeana si in zona euro, in februarie.Statele membre cu cele mai puternice cresteri ale lucrarile de constructii in ritm anual au fost: Romania (25,7%), Slovenia (9%) si Slovacia (8,4%), cel mai semnificativ declin fiind inregistrate in Suedia (minus 8%), Spania (minus 7,2%) si Belgia (minus 4,4%).In februarie, comparativ cu luna precedenta, lucrarile de constructii au scazut cu 1% in Uniunea Europeana si cu 1,5% in zona euro.Cele mai importante cresteri lunare au fost in Slovenia (6,8%), Ungaria (6,2%) si Polonia (3,2%), cel mai semnificativ declin fiind inregistrate in Romania (minus 4,6%), Olanda (minus 2,4%) si Belgia (minus 2,2%).