BNR a modificat in jos, la 1,8%, proiectia inflatiei pentru al treilea trimestru

Joi, 15 August 2013, ora 10:20
Banca Nationala a Romaniei (BNR) a modificat in jos cu 0,4 puncte procentuale proiectia inflatiei de baza CORE2 ajustat, la 1,8%, pentru finalul trimestrului al treilea din acest an, potrivit datelor publicate pe site-ul institutiei.

Pentru finele lui 2013 BNR prognozeaza o inflatie de baza tot de 1,8%, estimarea fiind revizuita in jos cu 0,3 puncte procentuale.

CORE2 ajustat este inflatia de baza care elimina din calculul Indicelui Preturilor de Consum total o serie de preturi asupra carora influenta politicii monetare (prin gestionarea cererii agregate) este putin semnificativa sau nula, precum cele administrate, volatile (legume, fructe, oua, combustibili), ale produselor din tutun si ale bauturilor alcoolice.

Pentru primul trimestru al anului viitor, Banca Centrala prevede o inflatie de baza CORE2 ajustat de 1,9%, pentru finele T2 de 1,9%, pentru T3 de 2,2%, iar pentru T4 2,1%.

