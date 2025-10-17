INS: Cifra de afaceri in industrie a crescut cu 5,4% in prima jumatate a acestui an

Miercuri, 07 August 2013, ora 11:46
Cifra de afaceri din industrie pe total (piata interna si piata externa) a crescut cu 5,4% in primul semestru al acestui an, in termeni nominali, comparativ cu aceeasi perioada a anului trecut, potrivit datelor publicate miercuri de Institutul National de Statistica (INS).

Aceasta crestere a fost datorata in principal evolutiei din industria prelucratoare (+5,7%). In acelasi timp, industria extractiva a scazut cu 2,9%.

Pe marile grupe industriale, cresteri ale cifrei de afaceri s-au observat in industria bunurilor de capital (+16,8%), industria bunurilor de folosinta indelungata (+5,7%), industria bunurilor intermediare (+4,5%) si industria bunurilor de uz curent (+1,6%). In schimb, industria energetica a scazut cu 13,5%.

In luna iunie 2013, cifra de afaceri din industrie pe total (piata interna si piata externa), in termeni nominali, a crescut atat fata de luna precedenta, cu 3,1%, cat si comparativ cu luna iunie din 2012, respectiv cu 6,7%.

In ceea ce priveste avansul fata de luna mai 2013, acesta se datoreaza cresterilor din industria extractiva (+12,0%) si din cea prelucratoare (+2,8%).

Pe marile grupe industriale, a crescut cifra de afaceri din industria energetica (+23,6%), industria bunurilor de uz curent (+2,9%) si industria bunurilor de capital (+2,7%). Scaderi au fost in zona bunurilor de folosinta indelungata (-3,9%), in timp ce industria bunurilor intermediare a ramas neschimbata.

Comparativ cu iunie 2012, in luna iunie a acestui an cresterile au fost determinate de cele din industria prelucratoare (+7,2%), in timp ce industria extractiva a inregistrat o scadere de 5,0%.

Pe marile grupe industriale, cele mai importante cresteri au fost in industria bunurilor de capital (+22,1%) si in cea energetica (11,8%). A crescut cifra de afaceri si in sectorul bunurilor intermediare (+1,7%) si in cel al bunurilor de folosinta indelungata (0,5%). Industria bunurilor de uz curent a scazut cu 1,8%.

