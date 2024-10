Actualitati Bloombiz - 12 Iunie 2006

Sectorul telecomunicatiilor conduce la capitolul investitii * Companiile de constructii estimeaza o crestere de 35% in 2006 * Un nou serviciu de transfer de bani * Genesys castiga teren pe piata din RomaniaSectorul telecomunicatiilor conduce la capitolul investitii

Telecomunicatiile reprezinta principalul sector de investitii din ultimii patru ani. In perioada 1 octombrie 2001- 30 aprilie 2006, nu mai putin de 57 de proiecte au fost implementate in acest sector.

Valoarea investitiilor se ridica la 1.3 miliarde de dolari, ceea ce inseamna 23.54% din totalul investitiilor.

Prin urmare, telecomunicatiile au devansat alte sectoare de activitate, precum comertul, industria energetica si constructiile.

"Pozitia fruntasa a sectorului de telecomunicatii in topul investitiilor, dovedeste atat succesul politicilor Ministerului Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiilor, precum si progresul inregistrat de societatea romaneasca, in privinta adoptarii si utilizarii noilor tehnologii. Piata telecomunicatiilor are un potential imens si in viitor ne puteam astepta la evolutii spectaculoase", a declarat Ministrul Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiilor, Zsolt Nagy.

Obiectivele strategice, precum incurajarea utilizarii tehnologiei de top in economia romaneasca, consolidarea industriei IT&C, cresterea performantei institutionale si sporirea confortului personal, pot fi indeplinite doar in prezenta unor investitii sustinute.

Companiile de constructii estimeaza o crestere de 35% in 2006

Investitiile sustinute in sectorul constructiilor, au dus la o crestere in termeni reali de 20.7 % pe primul trimestru al anului in curs, comparativ cu perioadele similare din ultimii 5 ani.

Specialistii considera ca sectorul constructiilor a inregistrat o crestere record anul acesta, de 35%. Investitiile in real estate, precum si investitiile Guvernului intr-o serie de proiecte, au facut aceasta crestere vizibila. "Anul trecut, spre exemplu, Guvernul nu a facut investitii in sectorul constructiilor", a declarat Laurentiu Ploscanu, presedintele CSC.

Cresterea in constructii a fost semnificativa in lunile ianuarie (20.5%) , februarie (19.6%) si martie (21.6%).

Concomitent cu evolutia pozitiva a industriei de constructii, cererea de materiale de constructie a inregistrat cresteri in special in ceea ce priveste betonul, caramizile, metalul, produsele din ceramica si prefabricatele.

Un nou serviciu de transfer de bani

MondoPay este un nou sistem de plati online, ce ofera solutii complete pentru persoane fizice si juridice.

Prin intermediul MondoPay, pot fi transferati bani instant, atat in tara cat si in strainatate. Mai mult decat atat, MondoPay, pune la dispozitia utilizatorilor si serviciul "escrow", care asigura protectia atunci cand se efectueaza tranzactii de la vanzatori neverificati.

De asemenea, userii isi pot deschide un cont in lei, euro sau dolari, si pot avea in orice moment de o evidenta clara a tranzactiilor, prin interfata contului.

Site-ul poate fi accesat la adresa www.mondopay.com.

Genesys castiga teren pe piata din Romania

Genesys, unul din cei mai importanti jucatori pe piata distributiei IT cu valoare adaugata, a fost recent nominalizat de Citrix printre cei mai importanti 5 distribuitori din Europa Centrala si de Est, ca urmare a rezultatelor comerciale inregistrate de companie, impreuna cu partenerii certificati din Romania si Bulgaria.

Compania Genesys a organizat si cursuri Citrix, adresate atat utilizatorilor finali, cat si partenerilor implicati in implementarea de proiecte de infrastructura bazate pe platforma Citrix.

Genesys a incheiat un numar semnificativ de parteneriate in domeniu, si a asimilat rapid cele mai nou produse lansate de Citrix.

