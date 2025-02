Romania, in topul tarilor cu cel mai mare consum de vin din lume

Romania ramane in top zece consumatori de vin la nivel mondial, din punct de vedere al consumului fiscalizat, care se ridica la 22-24 de litri pe cap de locuitor, a anuntat Catalin Paduraru, reprezentantul Romaniei la Organizatia Internationala a Viei si Vinului (OIV), la deschiderea Targului International de Vinuri Goodwine.

"Nivelul pietei este de circa 500 de milioane de euro, cu un trend ascendent, cu toate ca, in prezent, piata vinurilor premium si superpremium este usor inhibata. In prezent, putem spune ca exista un trend de consum si producere a vinurilor seci", a spus Catalin Paduraru.

Producatori de referinta in industria vinicola romaneasca, dar si nou intrati in industria vinului, sunt prezenti, in perioada 29-31 martie 2013, la cea de a IX-a editie a Targului International de Vinuri Goodwine.

Romanii consuma vin inclusiv din Chile si Noua Zeelanda

Cei peste 100 de expozanti si subexpozanti, producatori romani, importatori, distribuitori si companii din domenii conexe, au adus in fata vizitatorilor peste 1.000 de vinuri, din care cateva sute sunt prezentate in premiera vizitatorilor.

Iubitorii de vin pot degusta vinuri atat din Romania, dar si din Franta, Italia, Chile, Africa de Sud, Argentina, Liban, Spania, Noua Zeelanda, Bulgaria, Republica Moldova.

"Preturile la vinurile fiscalizate pot cunoaste, in 2013, unele corectii, deoarece costurile de productie sunt in crestere. Romania are avantajul ca este o piata deschisa din punct de vedere al consumului, noi consumand vinuri din Chile pana in Noua Zeelanda, spre deosebire de bulgari, unguri sau moldoveni care consuma majoritar vinurile autohtone", a precizat Catalin Paduraru.

Pe durata targului, vor avea loc si lansari de noi vinuri ale unor producatori romani medaliati la concursurile internationale. Astfel, SERVE lanseaza trei vinuri din gama Terra Romana, iar Casa de vinuri Cotnari va prezenta, in premiera, un Chardonnay si un Roze din gama Nec Plus Ultra. Compania Cotnari va lansa gama "Vinul Lupilor", vinuri traditionale, "echilibrate, proaspete, florale si aromate".

Pe toata perioada targului vor avea loc show-uri gastronomice sustinute de maestri bucatari, in spatiul dedicat gastronomiei. Preparatele vor fi asociate de somelieri cu vinurile prezente in targ.

