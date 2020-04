Producator: Rafinariile Lukoil din Europa poceseaza doar titei rusesc

Piata petrolului va fi echilibrata in 2020 si in primul semestru din 2021, in urma acordului privind reducerea productiei, a declarat duminica Alekperov, la postul de televiziune Rossiya 1."Eforturile tarii noastre, impreuna cu Arabia Saudita, si faptul ca SUA s-au alaturat la rezolvarea acestei probleme vor duce la o piata echilibrata in 2020 si in primul semestru din 2021", a explicat seful Lukoil.Acesta a adaugat ca atenuarea restrictiilor impuse pentru a stopa pandemia de coronavirus (COVID-19) vor juca un rol important."Pretul de astazi nu este chiar atat de important pentru noi, nu este pretul care va fi in viitor. Asteptam relaxarea restrictiilor in tara noastra, in Europa si in America", a declarat Alekperov.La bursa ICE Futures, cotatia barilului de petrol Brent din Marea Nordului a scazut luni la 20,32 dolari.Autoritatile ruse au anuntat saptamana trecuta ca este prea devreme sa traga concluzii privind posibile masuri suplimentare pentru a opri declinul pretului la titei inainte de a intra in vigoare, la 1 mai, acordul aliantei OPEC+ de reducere a productiei pe plan global.Dupa mai multe zile de negocieri, Organizatia Statelor Exportatoare de Petrol (OPEC), Rusia si alti producatori, reuniti intr-un grup denumit OPEC+, au convenit in 12 aprilie sa-si reduca productia cu 9,7 milioane barili pe zi in lunile mai si iunie, o reducere echivalenta cu aproximativ 10% din productia mondiala de petrol."Ar trebui sa facem o analiza exact cand va intra in vigoare acordul aliantei OPEC+...Acum, trebuie doar sa asteptam", a declarat miercuri Dmitry Peskov, purtator de cuvant al Kremlinului, cand a fost intrebat de jurnalisti in legatura cu posibile masuri suplimentare legate de pretul scazut al titeiului pe care le-ar putea lua Rusia.Lukoil Romania este unul dintre liderii pietei petroliere romanesti, avand o cota de aproximativ 20% din piata totala de produse petroliere. In prezent, compania Lukoil Romania detine rafinaria Petrotel si comercializeaza carburanti printr-o retea de 300 de statii de distributie.