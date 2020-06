Cererea mondiala de petrol si-a revenit dupa colapsul provocat de coronavirus

Masurile de izolare introduse pentru a tine sub control raspandirea virusului au afectat in mod deosebit piata petroliera, unde preturile s-au prabusit cu 70% pana la mijlocul lunii aprilie si au dus la acumularea unor stocuri mari de petrol si combustibili la nivel mondial."Revenirea rapida a cererii de petrol a Chinei la finele lunii aprilie, pana la 90% din nivelul inregistrat inainte de Covid, este un semnal binevenit pentru economia mondiala", sustine Jim Burkhard, vicepresedinte la firma de analiza IHS Markit. "Daca tinem cont de faptul ca cererea de petrol in China a scazut cu peste 40% in februarie, amplitudinea revenirii ofera unele motive de optimism cu privire la relansarea cererii de petrol si tendintele economice pe alte piete precum Europa si America de Nord", adauga Burkhard.In paralel, si-au revenit si preturile de referinta la titei, cotatiile futures pentru titeiul Brent apreciindu-se cu 50% iar cotatiile la petrolul american au crescut cu peste 90% dupa data de 1 mai.Chiar daca analistii sunt de acord ca cererea de petrol a Chinei si-a revenit, estimarile difera cu privire la amploarea si durata acestei reveniri.Analistii de la firma de consultanta Wood Mackenzie se asteapta ca in a doua jumatate a acestui an consumul de petrol al Chinei sa creasca cu 2,3%, pana la 13,6 milioane de barili pe zi, comparativ cu perioada similara a anului trecut. "In trimestrul al treilea, cererea de benzina in China va depasi cu 3%, pana la 3,5 milioane de barili pe zi, nivelul inregistrat in perioada similara a anului trecut", sustine firma de consultanta, in timp ce consumul de motorina va creste cu 1,2%, pana la 3,4 milioane de barili pe zi.In schimb, Agentia Internationala a Energiei (IEA) sustine in raportul sau pe luna mai ca cererea de petrol a Chinei va scadea cu 5% in ritm anual, pana la 13,2 milioane de barili pe zi, in a doua jumatate a acestui an.Chiar si asa, exista un consens in randul analistilor ca utilizarea de benzina si motorina va creste in mod accelerat pe masura ce tot mai multe persoane si companii isi vor extinde deplasarile."China a sustinut pana acum revenirea cererii. Dupa asta si alte tari, precum Coreea de Sud, Australia si Vietnam, unde numarul cazurilor de infectie cu coronavirus este sub control vor vedea o imbunatatire a cererii de petrol", sustine analistul FGE, Sri Paravaikkarasu.La randul sau, analistul JBC Energy, Kostantsa Rangelova, sustine ca cererea totala de produse rafinate a Asiei ar putea creste pana la 34,3 milioane de barili pe zi in a doua jumatate a anului, de la 31,6 milioane de barili pe zi in primele sase luni, dar chiar si asa va fi cu 1,5 milioane de barili pe zi mai mica decat in perioada similara a anului trecut, in principal din cauza scaderii cererii de combustibil pentru avion.In SUA, principalul producator si consumator mondial de petrol, cererea de combustibili pentru transportul rutier ar urma sa creasca pana la 10,6 milioane de barili pe zi in al doilea semestru, cu 22% peste nivelul inregistrat in primul semestru, potrivit analistilor de la Rystad Energy. Cu toate acestea, consumul de benzina va fi cu 5% mai mic decat in 2019, ca urmare a cresterii somajului, diminuarii veniturilor si faptului ca mai multe persoane muncesc de acasa, subliniaza analistul Rystad, Per Magnus Nysveen.Cu toate acestea, directorii de companii petroliere sunt ingrijorati cu privire la posibilitatea unor noi scaderi ale cererii, pe masura ce autoritatile isi revizuiesc prognozele de crestere iar populatia isi modifica obiceiurile de calatorie. Presedintele JXTG Holdings, Tsutomu Sugimori, este de parere ca oamenii ar putea prefera sa lucreze de acasa in continuare si sa iasa cat mai putin posibil din casa, pentru a evita infectarea cu noul coronavirus.