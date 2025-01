Deficitul comercial a crescut cu 41% in primele sapte luni

Deficitul comercial al Romaniei in primele sapte luni ale anului curent a fost de 7,036 miliarde de euro, exprimat in preturi FOB/CIF ( "free on board" - fara taxe vamale), in crestere cu 41% fata de aceeasi perioada a anului trecut, releva datele publicate, vineri, de Institutul National de Statistica (INS).Exprimat in preturi FOB/FOB, deficitul comercial al Romaniei a fost in perioada anlizata de 5,349 miliarde de euro, in timp ce anul trecut a fost, in intervalul ianuarie-iulie, de 3,641 miliarde de euro, ceea ce inseamna o crestere de 46,9% comparativ cu anul 2005.

Exporturile s-au majorat in primele sapte luni ale anului curent cu 18,8% fata de anul precedent si au atins valoarea de 14,885 de miliarde de euro, preturi fara taxe vamale incluse. Valoarea exporturilor catre tarile Uniunii Europene a crescut in perioada analizata cu 16,7%, fata de perioada corespunzatoare din anul 2005, comertul exterior cu UE avand o pondere de 63,7% in totalul exporturilor.

Principalii parteneri comerciali ai Romaniei in derularea exporturilor in primele sapte luni ale anului 2006 au fost: Italia (18,6% din total exporturi), Germania (14,9%), Turcia (7,7%), Franta (7,6%), Ungaria (4,9%) si Marea Britanie (4,6%).

Romanie exporta masini si dispozitive mecanice (19,8% din totalul exporturilor), articole de imbracaminte (16,4%), produse metalurgice (14,7%) si produse minerale (12,1%).

Dupa regimurile vamale atribuite conform legislatiei din domeniul vamal, din totalul exporturilor realizate in intervalul ianuarie-iulie, 53,8% sunt exporturi definitive, 46% reprezinta exporturi de bunuri realizate din perfectionarea activa a unor bunuri importate temporar in scopul prelucrarii, iar 0,2% insumeaza exporturi de bunuri pentru perfectionare pasiva in afara tarii.Valoarea exporturilor FOB a fost in luna iulie de 2,212 miliarde de euro, mai mare cu 10,4% fata de aceeasi luna a anului precedent.

In pofida ritmului constant de crestere a exporturilor, importurile au avut in primele sapte luni ale anului curent o tendinta ascendenta foarte sustinuta, ceea ce a contribuit la adancirea deficitului comercial. Importurile CIF au insumat in perioada analizata 21,922 de miliarde de euro, valoarea acestora fiind mai mare cu 25,1% comparativ cu aceeasi perioada a anului trecut.

Valoarea importurilor provenite din tarile UE a crescut cu 24,1%, in primele sapte luni ale anului, fata de perioada corespunzatoare a anului precedent. Ponderea importurilor din tarile UE in totalul importurilor a fost de 62,4%.

Tarile situate pe primele locuri in derularea importurilor in Romania au fost: Italia (15,5% din total importuri), Germania (14,6%), Federatia Rusa (8,9%), Franta (6,7%) si Turcia (4,7%).

Romania importa in special masini si dispozitive mecanice (23,6%), produse minerale (16,1%), mijloace de transport (10,7%) si articole de imbracaminte (9,2%).

Importurile CIF au fost in luna iulie de 3,445 miliarde de euro, in crestere cu 23,9% fata de luna iulia a anului 2005.

