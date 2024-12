Tarifele la incalzire vor creste cu 10% in acest an

Eliminarea pretului de referinta la gigacalorie va cauza o crestere cu 10 la suta a tarifelor in sistemul de incalzire centralizat, apreciaza specialisti din sectorul privat al termotehnicii.Acestia considera ca populatia nu este informata suficient cu privire la avantajele sau dezavantajele sistemelor de incalzire individuale.

Principala problema cu care se confrunta industria termotehnica romanesca este informarea gresita a populatiei in ceea ce priveste asa-zisa ineficienta a instalarii sistemelor de incalzire individuale, dar nu se arata clar ca utilizarea centralelor termice genereaza reduceri de costuri de cel putin 20 la suta pentru consumator, arata specialistii din domeniu.

'Inclusiv la preturile actuale ale gazelor naturale si ale gigacaloriei vandute de sistemele centralizate de termoficare, utilizarea centralelor termice aduce reduceri de costuri de cel putin 20 la suta', a declarat pentru Rompres, directorul general Baxi Romania, Sever Scarlat.

Acesta considera ca, prin eliminarea pretului de referinta la gigacalorie, tarifele la incalzire vor creste cu zece la suta pana la sfarsitul acestui an. Astfel, cei care vor opta pentru centrale termice vor plati, in functie de orasul in care locuiesc, cu 20 pana la 60 la suta mai putin decat cei racordati la sistemul centralizat.

Piata romaneasca a centralelor termice s-a ridicat anul trecut la circa 140.000 - 145.000 unitati.

Din punctul de vedere al combustibilului utilizat, specialistii sunt de parere ca cea mai avantajoasa este utilizarea de centrale termice cu combustibil solid, urmate de cele pe gaz. In ceea ce priveste centralele termice electrice, acestea sunt de 5-6 ori mai scumpe in exploatare decat cele pe gaz.

La nivelul intregii tari Transilvania si Moldova inregistreaza cele mai mari vanzari de centrale termice, unde rata de penetrare este cuprinsa intre 20 si 90 la suta, fiind urmate de Bucuresti si zona de sud a tarii. Acest fenomen se explica prin discrepanta de venituri intre zone. In Moldova, veniturile sunt mai scazute comparativ cu cele din Bucuresti si orice majorare a costului la intretinere se simte mult mai puternic. In aceste conditii, consumatorii opteaza pentru solutii termice individuale care le ofera posibilitatea unui consum eficient si controlat.

'Autoritatile ar trebui sa privesca cu alti ochi centralele termice individuale si sa elimine in totalitate concurenta neloiala intre sistemul de termoficare centralizat si industria de termoficare, cea care ofera o alternativa viabila pentru incalzirea populatiei', a subliniat Scarlat.

In prezent nu exista statistici care sa evidentieze ce suma aloca romanii pentru asigurarea confortului termic in locuinta, insa reprezentantii din piata spun ca procentul este cu mult mai mic comparativ cu cel alocat de cetatenii Uniunii Europene.

Bloombiz

si

