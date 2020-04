UE critica decizia Romaniei de a interzice exporturile de produse agricole

Saptamana trecuta, autoritatile de la Bucuresti au interzis vanzarea de produse agricole, inclusiv grau, porumb si zahar, in afara Uniunii Europene. Guvernul roman intentioneaza sa permita in continuare vanzarea produselor in UE, insa cumparatorii trebuie sa dovedeasca faptul ca nu sunt destinate pentru a fi exportate.Potrivit unui comunicat publicat sambata, Comisia Europeana a subliniat ca nu exista motive de piata pentru a limita schimburile comerciale in interiorul sau in afara pietei unice. Restrictiile care plaseaza o "povara excesiva" asupra exportatorilor de produse agricole, vor afecta securitatea alimentara, sustine executivul comunitar."Comisia nu dispune de niciun fel de informatii care sa arate ca Romania se confrunta sau se va confrunta in scurt timp cu deficiente in aprovizionarea de produse agricole destinate consumului uman. Masurile par sa fie disproportionate", a declarat comisarul european pentru Agricultura, Janusz Wojciechowski.Romania este unul dintre cei mai importanti exportatori comunitari de grau, porumb si orz, deservind pietele din Africa de Nord si Orientul Mijlociu.Comisia Europeana a adaugat ca poarta discutii cu autoritatile romane si evalueaza impactul interdictiei. Mentinerea unui lant functional de aprovizionare cu alimente este o prioritate in contextul pandemiei de coronavirus, a subliniat executivul comunitar.Ministrul Afacerilor Interne, Marcel Vela, a anuntat, joi seara, ca in perioada starii de urgenta se va suspenda exportul pentru mai multe produse agroalimentare, precum grau, orz, ovaz, porumb, orez, faina de grau, soia, ulei de seminte si zahar."Suntem in momentul in care trebuie sa luam masuri si pentru securitatea alimentara a romanilor. Pe perioada starii de urgenta se interzice si se suspenda exportul pentru urmatoarele produse agroalimentare: grau, orz, ovaz, porumb, orez, faina de grau, soia, floarea-soarelui, ulei de seminte, zahar, produse de brutarie, de patiserie, biscuiti, turte sau alte reziduuri solide rezultate din produsele din domeniul panificatiei, tot ceea ce tine de zona acesta care se refera la reziduuri inclusiv pentru alimentarea industriei sau agriculturii", a declarat Vela, la sediul MAI, prezentand continutul Ordonantei Militare nr. 8.Pe de alta pare, ministrul Agriculturii, Adrian Oros, a declarat sambata, pentru AGERPRES, ca produsele procesate incluse pe lista produselor agroalimentare pentru care a fost interzis exportul pe perioada starii de urgenta ar putea fi eliminate la inceputul acestei saptamani."O sa corectam partea aceasta din ordonanta (Ordonanta militara nr.8), putem modifica anexa, daca efectul nu este cel scontat. Noi am stopat exporturile pentru cereale si produse agroalimentare pentru a ne asigura ca sunt suficiente stocuri pentru populatie, dar, repet, interdictia se refera doar la spatiul extracomunitar. O sa vedem care este impactul pana luni (13 aprilie n.r.) si o sa dam o alta ordonanta prin care o sa scoatem din lista, eventual, punctul 11, care contine produse procesate. Saptamanal putem corecta cate ceva, in functie de evolutia stocurilor. Vrem sa monitorizam foarte atent, astfel incat tot ce ne trebuie sa ramana in tara", a explicat Oros.