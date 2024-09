Pactul bugetar european a intrat in vigoare - Regula de aur ameninta Romania

Pactul bugetar european sau tratatul fiscal semnat si de Romania a intrat in vigoare de la 1 ianuarie, dupa ce a fost ratificat de Finlanda. Principalul scop al tratatului este asigurarea unei mai bune discipline fiscale, in zona euro, cu ajutorul "regulii de aur".

Finlanda a fost cel de-al 12-lea stat din zona euro care a ratificat tratatul, indeplind astfel conditia esentiala pentru intrarea sa in vigoare. In luna martie, pactul bugetar european a fost semnat de 25 de tari din Uniunea Europeana, printre care si Romania.

Astfel, statul roman va trebui sa indeplineasca toate conditiile si masurile prevazute, inclusiv regula de aur. Aceasta presupune limitarea deficitelor si impune bugete nationale echilibrate pentru a preveni o ascensiune a crizei, conform comunicatului oficial, postat pe site-ul Consiliului Uniunii Europene.

Bugetele nationale ale statelor membre participante sa fie echilibrate sau excedentare, iar conditia esentiala pentru ca acest scopul sa fie atins este ca deficitul structural anual sa nu depaseasca 0,5% din PIB. O alta conditie este ca tarile sa nu se depaseasca o datorie publica de 60% din PIB.

In caz contrar, statele care nu au respectat aceasta regula vor suporta sanctiuni financiare care pot ajunge pana la 0,1 din PIB. In cazul in care tara sanctionata face parte din zona euro, banii vor ajunge la Mecanismul European de Stabilitate. Daca statul nu a adoptat inca moneda unica europeana, suma achitata va intra in bugetul general al Uniunii Europene.

Pe langa penalizarile financiare, un stat membru care face obiectul unei proceduri de deficit excesiv va trebui sa prezinte celorlalti membri un program de parteneriat bugetar si economic. Acesta va mentiona detaliat reformele structurale pe care statul se angajeaza sa se le respecte.

Un nou val de austeritate, pentru Romania

Analistii sustin ca tratatul fiscal va aduce un nou val de austeritate. In opinia profesorului de economie Mircea Cosea consecintele acestui pact sunt sacrificii foarte mari si renuntarea la prognozele de crestere economica. Ilie Serbanescu impartaseste parerea exprimata de Cosea si sustine ca Romania nu este capabila de disciplina financiara.

Marea Britanie si Cehia au refuzat sa semneze tratatul, invocand dificultati in ratificare si "motive constitutionale", potrivit Bloomberg. Documentul a fost ratificat, de Senatul Romaniei, la 21 mai si a fost promulgat, la 13 iunie, de presedintele Traian Basescu.

Germania a insistat ca pactul sa fie adoptat, sustinand ca este una dintre conditiile necesare pentru solidaritatea financiara a statului german cu tarile din zona euro aflate in dificultate.

La randul sau Franta, prin vocea ministrului pentru afaceri europene Bernard Cazeneuve, a anuntat ca votarea tratatului bugetar european va fi "un test al capacitatii majoritatii de a strange randurile cu privire la aspecte-cheie". In opinia sa, persoanele care vor vota impotriva tratatului vor slabi "ambitia de transformare a Europei" a lui Francois Hollande.

