Deficitul de cont curent s-a adancit cu 65,5% in T1

Luni, 17 Mai 2010, ora 10:56
In trimestrul I 2010 contul curent al balantei de plati a inregistrat un deficit de 1506 milioane euro, in crestere cu 65,5 la suta in raport cu trimestrul I 2009.

Influenta determinanta asupra majorarii soldului contului curent a avut-o balanta transferurilor curente, care a inregistrat un sold mai mic cu 62,8 la suta fata de trimestrul I 2009.&nbsp;

Deficitul contului curent curent in trimestrul I 2010 a fost finantat in proportie de 50,1 la suta prin investitii directe ale nerezidentilor in Romania, care au inregistrat 754 milioane euro (comparativ cu 1475 milioane euro in trimestrul I 2009), din care participatiile la capital (inclusiv profitul reinvestit) au insumat 650 milioane euro (comparativ cu 993 milioane euro), iar creditele intra-grup1 milioane euro (comparativ cu 482 milioane euro).

Datoria externa pe termen mediu si lung a fost la 31 martie 2010 de 70157 milioane euro (81,5 la suta din total datorie externa), in crestere cu 6,9 la suta fata de 31 decembrie 2009.

Datoria externa pe termen scurt a inregistrat la 31 martie 2010 nivelul de 15877 milioane euro (18,5 la suta din total datorie externa), in crestere cu 8,8 la suta fata de 31 decembrie 2009.

