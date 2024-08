Marea hiba a capitalismului - Nu se imbogateste cine merita

Raspandirea in lume a pietei libere si a valorilor capitalismului, dincolo de granitele in care au fost inventate, le-a permis celor care nu au crescut cu ele sa le priveasca cu alti ochi si sa le observe problemele.

In Occident, capitalismul a devenit atat de familiar incat punctele sale slabe nu mai sunt observate. Mai mult, exista pericolul ca pierderile provocate de greselile din sistem sa fie puse pe seama riscului, prezent mereu in afaceri.



Chiar daca spiritul capitalismului se va afla intotdeauna in tarile protestante, secretul economiilor emergente ar putea fi faptul ca l-au adaptat la credinta lor si l-au preluat cu mai putine greseli impamantenite in varianta occidentala.



Cateva dintre aceste erori par sa se corecteze de la sine, in special in perioada de criza care i-a facut pe oamenii de afaceri si pe cei obisnuiti sa se gandeasca mai bine unde isi pun banii. Multe, insa, nu par sa aiba sanse de corectare, potrivit revistei Forbes.



Printre cele care au inceput sa se schimbe se afla piata investitiilor. Timp de zece ani, toata lumea a vrut sa castige cat mai mult, fondurile de investitii avand un numar limitat de parteneri, care au strans sume uriase si care si-au pastrat onorarii de milioane de dolari pentru ca le-au gestionat.



Numarul lor a inceput sa scada, din fericire. In 2001, Statele Unite aveau 1883 de fonduri de investitii, iar numarul lor a scazut la 1366 pana in 2008. Criza financiara ajuta si ea, asa ca in 2009 numarul lor se va reduce si mai mult, impreuna cu sumele de bani pe care le gestioneaza.



Capitalismul este cel care corecteaza de fapt aceasta eroare a sa. Investitorii isi dau seama ca fondurile nu sunt performante si se retrag. Cele care isi dovedesc performanta vor supravietui, iar cele care nu se ridica la asteptarile partenerilor dispar. La fel se intampla si cu cei care nu reusesc sa le gestioneze bine. Unii isi pastreaza o mica avere, dar pentru multi cariera se opreste acolo.



Cat de normala este interventia statului in capitalism



O alta parte negativa a capitalismului modern este tendinta statelor de a subventiona sectoarele cu probleme pentru a le ajuta sa ramana in picioare. In actuala criza financiara, guvernul SUA a pompat miliarde de dolari in companii moarte ca General Motors.



Din fericire pentru spiritul capitalismului, guvernul nu a mai finantat agonia de la General Motors, iar acesta a anuntat falimentul pe care il merita. Motivul, care nu este insa remarcat de toata lumea, este lipsa de flexibilitate a sindicalistilor. Din nou, capitalismul s-a corectat de la sine.



Daca retragerea sprijinului pentru companiile falimentare din partea statului trebuia sa se intample, nu acelasi lucru se poate spune si in cazul bancilor. Dupa ce li s-au oferit sume uriase pentru a se salva, directorii bancilor au inceput sa isi ofere bonusuri de performanta pentru reusite inexistente.



Aici statul este obligat sa intervina pentru a-si recupera prin taxe si impozite banii cu care i-a imbogatit pe unii, creandu-se un cerc vicios, mai scrie Forbes.



Specula pare mai avantajoasa chiar si decat un Nobel



Cea mai mare problema a capitalismului este ca ideile precum integritatea, dreptatea sau corectitudinea au cazut prada lacomiei. Asta face ca implicarea statului prin reguli sa aiba sens din nou pentru a proteja banii contribuabulilor, date fiind dovezile ca nu multi lideri ai mediului de afaceri cunosc integritatea.



Ceea ce nu se va schimba prea curand este faptul ca sistemul ii recompenseaza mai mult pe speculatori decat pe cei care sustin capitalismul. Un tanar care administreaza un fond de investitii sau un broker de pe Wall Street ar putea oricand sa castige mai multi bani decat cei care au inventat ceea ce ii imbogateste pe ei.



Speculatorii creeaza si o imagine gresita a Occidentului. 30 de milioane de americani nu au loc de munca, dar felul in care speculatorii se joaca la bursa ii face pe multi sa creada ca Statele Unite si-au revenit.



Tot ei ii fac pe oamenii de valoare sa para prea putin importanti. Tinerii inteligenti de astazi sunt atrasi de modul lor de a se imbogati foarte repede si evita orice le-ar cere un efort intelectual mai mare. Un defect al sistemului este ca ceea ce i-ar face faimosi si poate le-ar aduce si un Nobel nu le-ar aduce si bani. In timp ce prin specula vor obtine orice vor.



Capitalismul nu are nevoie de ei pentru a iesi din criza, ci de inovatori, antreprenori si oameni de stiinta care sa creeze locuri de munca. Dar in acelasi timp pare sa ii incurajeze pe cei care castiga indiferent daca distrug sau creeaza capital pentru altii prin zvonuri false despre evolutia companiilor si a burselor.

Ads