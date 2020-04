Romania a pierdut intr-o luna mai multe locuri de munca decat in perioada de criza economica

CONAF

Ultima raportare a Ministerului Muncii cifra numarul contractelor suspendate la 1.005.552, din care peste 292.000 in industria prelucratoare, peste 196.000 in comertul cu ridicata si cu amanuntul, repararea autovehiculelor si motocicletelor, restul de peste 100.000 in hoteluri si restaurante. Daca la acest numar adaugam cele 209.851 contracte de munca incetate in comert, industrie prelucratoare si constructii, avem tabloul complet al situatiei somerilor din Romania.In SUA, aproximativ unul din zece angajati (reprezentand 16,8 milioane de oameni) si-a pierdut locul de munca in ultimele trei saptamani pe fondul crizei economice generate de coronavirus. Datele reprezinta cele mai multe locuri de munca pierdute in cea mai scurta perioada, din 1948 incoace."Aceste date cu spectru larg poate nu reusesc sa exprime cu forta convingatoare disparitatile din prezent, insa ilustreaza inceputul unei noi ordini sociale. Previziunile economice au fost date peste cap, adoptarea scenariului optimist creand o relaxare a realitatii economice si o lipsa de anticipare a impactului coronavirus asupra pietei fortei de munca din cea mai puternica tara a lumii. De aceea, daca ne uitam la datele din Romania, pastrand proportiile, impactul coronavirus este unul extrem de amplu. In tara noastra s-au inregistrat in ultimele trei saptamani tot atatea persoane care si-au pierdut locul de munca ca si in perioada 2008-2012. Ramane intrebarea, daca dupa terminarea pandemiei toti acestia vor reveni in campul muncii sau macar o parte din ei, mai ales ca probabil vom asista la o noua asezare a claselor sociale, o realitate economica indubitabila", a declarat Cristina Chiriac, presedinte CONAF.Conform sursei citate, cu atat mai grav este ca pandemia nu s-a incheiat iar previziunile nu sunt favorabile. Efectele economice ale pandemiei de coronavirus estimeaza ca, in urmatoarele trei luni, circa 195 milioane de locuri de munca full-time se vor pierde la nivel global, conform unei analize a Agentiei pentru Munca din cadrul Natiunilor Unite.Avertismentul vine la distanta de trei saptamani de cand Organizatia Internationala a Muncii estima o pierdere de locuri de munca de circa 25 de milioane. Conform agentiei, restrictiile impuse de catre autoritati pentru stoparea raspandirii pandemiei afecteaza 2,7 miliarde de muncitori, echivalentul a patru cincimi din forta de munca de la nivel mondial.Presedintele CONAF este de parere ca trebuie luate masuri din timp pentru diminuarea pierderilor pe care economia le va suferi in viitor."CONAF a propus o serie de masuri cu scopul de a oferi o gura de oxigen antreprenorilor, respectiv acordarea unui pachet de stimulare in cuantumul valorii salariului mediu brut pentru fiecare angajat pastrat pe o perioada de cel putin 6 luni si posibilitatea de inchidere intermitenta a activitatilor economice. Acest model pe de o parte suprima partial efectele coronavirus si in acelasi timp, permite o activitate economica sustinuta, desi redusa. Trebuie pe cat posibil sa reducem impactul negativ asupra economiei si sa ne asiguram ca dupa terminarea pandemiei ne putem continua activitatea. Cred ca inchiderea intermitenta poate asigura o optiune viabila pentru diminuarea efectelor negative din economie", a concluzionat Cristina Chiriac.Presedintele CONAF admite ca pandemia COVID-19 va schimba profund vietile noastre. Chiar daca fiecare generatie va fi afectata in proportii diferite, toti vor fi nevoiti sa se adapteze la "o noua normalitate" in care economia mondiala si implicit cea a Romaniei nu va mai fi la fel dupa pandemie."Multi se vor vedea cu locurile de munca sau economiile pierdute si multi vor trebui sa se adapteze la lucruri noi, vorbim de reactii in lant care vor afecta nu doar vietile indivizilor in cauza, ci si societatile ca intreg. Cu siguranta economia mondiala in general si implicit economia Romaniei nu va mai arata la fel, insa important este sa fim pregatiti sa facem fata noilor provocari. Lumea se schimba si o data cu ea trebuie sa ne schimbam si noi, economia ca sistem din care facem cu totii parte. Trebuie sa constientizam si sa vedem dincolo de azi, viitorul de maine", a adaugat Cristina Chiriac.CONAF reprezinta cea mai mare entitate de acest gen din Romania, o organizatie care promoveaza si sustine antreprenoriatul romanesc, lucru fara precedent si care deschide orizonturi de colaborare si cooperare atat pe plan intern cat si international. CONAF are in componenta sa, 2 federatii, 6 patronate, 5 asociatii si 6 sucursale.