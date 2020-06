Isarescu: Pachetul UE de redresare din criza COVID-19 va avea o contributie importanta in sustinerea eforturilor noastre de relansare

"Situatia economica viitoare va depinde, in principal, de evolutiile in planul sanatatii publice si de succesiunea acestora. Pentru aceasta, vom continua sa monitorizam si sa actualizam evaluarile noastre cu privire la starea economiei si a situatiei privind sanatatea publica si vom canaliza masurile in directia furnizarii lichiditatii necesare si mentinerii stabilitatii financiare, precum si asigurarii unei tendinte sustenabile de scadere a ratelor de dobanda. Deoarece colaborarea cu Guvernul este importanta, vom continua sa conlucram pentru a asigura o revenire rapida a economiei fata de situatia curenta. De asemenea, Pachetul UE de redresare din criza COVID-19 va avea cu siguranta o contributie importanta in sustinerea eforturilor noastre de relansare", a declarat Mugur Isarescu, intr-o Alocutiune in cadrul celei de 43-a Reuniuni a Clubului Guvernatorilor din Zona Marii Negre, Balcani si Asia Centrala.El a mentionat ca BNR este pregatita sa-si indeplineasca rolul care ii revine, reiterand recunostinta pentru cei care se afla in prima linie a luptei impotriva pandemiei."Cu toate acestea, pe termen lung, singura optiune viabila o reprezinta revenirea la o conduita 'normala' de politica monetara, constienti fiind insa cu totii ca noua normalitate va fi oarecum diferita de cea din trecut. Pentru aceasta, intentionam sa intervenim gradual, adaptandu-ne in permanenta la mediul aflat in continua schimbare, dar cu respectarea cadrului legal", a afirmat Mugur Isarescu.Guvernatorul BNR a precizat ca, anterior izbucnirii pandemiei COVID-19, economia Romaniei a inregistrat o evolutie relativ buna, cu o crestere medie anuala de 4,1% in anul precedent, consemnandu-se o usoara decelerare in trimestrul III. La inceputul anului curent, perspectivele privind evolutia economiei romanesti pentru perioada urmatoare indicau continuarea acestui trend pozitiv."Intr-adevar, cele mai recente date statistice releva o crestere economica de 2,7% pentru primele trei luni ale anului 2020 comparativ cu aceeasi perioada a anului precedent, reprezentand cea mai mare crestere dintre tarile UE. Cu toate acestea, as dori sa subliniez ca, pe parcursul ultimilor patru ani, aceasta crestere economica a fost sustinuta in special prin cresteri salariale si majorarea puternica a consumului, in timp ce dezechilibrele fiscale si externe s-au accentuat, iar rata anuala a inflatiei s-a situat in jurul valorii de 4%, cel mai ridicat nivel comparativ cu tarile din UE. In acest context marcat de politici fiscale semnificativ prociclice, BNR a mentinut o politica monetara mai restrictiva, prin pastrarea la un nivel relativ ridicat atat a ratei dobanzii de politica monetara, respectiv la 2,5%, cat si a ratelor rezervelor minime obligatorii ale institutiilor de credit pentru pasivele in lei si cele in valuta (respectiv la 8%)", a spus Mugur Isarescu.El a subliniat ca impactul economic initial al pandemiei a fost unul puternic, accentuand si mai mult dezechilibrele existente, pe fondul presiunilor in crestere asociate aprovizionarii cu alimente, deprecierii monedei nationale si cresterii necesarului de lichiditate. Astfel, luand in calcul amplitudinea declinului economic din luna aprilie, estimarile oficiale privind evolutia PIB pentru trimestrul II indica o contractie de 14% a activitatii economice fata de trimestrul anterior."De asemenea, este important de mentionat ca somajul in crestere si masurile adoptate de autoritati cu scopul limitarii extinderii pandemiei (precum somajul tehnic, repatrierea cetatenilor romani din strainatate si asigurarea conditiilor de izolare sau carantina) au contribuit la cresterea presiunilor asupra cheltuielilor bugetare", a afirmat Mugur Isarescu.De asemenea, el a prezentat cateva dintre masurile adoptate de BNR ca raspuns la criza."Incepand cu data de 16 martie 2020, Presedintele Romaniei a declarat starea de urgenta, initial cu durata de o luna, aceasta fiind ulterior extinsa pentru inca o luna. Prioritare in acest context au fost protejarea sanatatii publice si asigurarea de bunuri si servicii esentiale. Drept consecinta, obiectivul imediat al bancii noastre centrale a fost sa pastreze stabilitatea si lichiditatea sistemului bancar, pentru buna functionare a finantelor publice si a economiei reale. In acest sens, si in deplina concordanta cu mandatul si independenta statutara, BNR a adoptat cu celeritate un pachet de masuri pentru sustinerea economiei romanesti. In acelasi timp, dat fiind caracterul exceptional al starii pandemice, BNR a colaborat cu Guvernul Romaniei pentru a evita un eventual conflict intre masurile intreprinse si cele fiscale", a declarat Mugur Isarescu.Potrivit oficialului BNR, in mod special in cazul Romaniei, cursul de schimb joaca rol important de indicator public al stabilitatii si situatiei economice generale."Am mentinut regimul de flotare controlata, dar, avand in vedere contextul actual, am decis furnizarea de lichiditate, in special pe baza bilaterala cu scopul de a preveni volatilitatea excesiva a cursului nominal (ceea ce este dificil de explicat publicului larg) si de a preveni o depreciere majora ne-necesara a monedei nationale. De asemenea, spre deosebire de evolutiile altor tari din regiune, nu am intreprins reduceri drastice ale ratei dobanzii de politica monetara. Astfel, reducerea ratei dobanzii de politica monetara in cadrul sedintei Consiliul de Administratie al BNR din data de 20 martie a fost de la 2,5% pe an la 2% pe an, impreuna cu ingustarea coridorului simetric format de ratele dobanzilor facilitatilor permanente in jurul ratei dobanzii de politica monetara la a0,5 puncte procentuale de la a1 punct procentual. In plus, saptamana trecuta, vineri, rata dobanzii de politica monetara a fost din nou redusa, pana la nivelul de 1,75%. Aceste masuri par sa-si fi atins scopul, rezultatele fiind rapide: incepand cu prima parte a lunii aprilie, necesarul de finantare bugetara a fost asigurat in mod corespunzator, consemnandu-se totodata o reducere a ratei dobanzii interbancare la 3 luni, precum si a costului finantarii cheltuielilor bugetare", a spus Mugur Isarescu.El a mentionat ca, pe parcursul ultimelor doua luni, cursul de schimb s-a mentinut relativ stabil, in timp ce inflatia anuala IPC se afla in jurul valorii de 2,5%."Referitor la cumpararea de titluri de stat in moneda nationala de pe piata secundara, masura larg adoptata de catre bancile centrale in actualul context, as dori sa subliniez ca BNR a hotarat sa demareze achizitiile de pe piata secundara numai dupa ce a avut loc o modificare a pozitiei acesteia pe piata, mai precis dupa ce din pozitia de debitor net BNR a devenit creditor net in relatia cu bancile comerciale. Din aceasta perspectiva, in deplina concordanta cu statutul BNR de imprumutator de ultima instanta, masura a fost intreprinsa in scopul asigurarii lichiditatii sistemului financiar la nivelul adecvat si nu reprezinta o masura de relaxare cantitativa", a explicat Mugur Isarescu.Potrivit guvernatorului Bancii Centrale, alaturi de masurile de politica monetara intreprinse, Consiliul de Administratie al BNR a adoptat si masuri ce vin in sprijinul debitorilor, persoane fizice si juridice, prin flexibilizarea cadrului de reglementare cu privire la anumite cerinte ale institutiilor de credit. De asemenea, au fost adoptate masuri privind rezolutia bancara ce prevad amanarea termenelor de raportare a unor informatii sau a termenului de colectare a contributiilor anuale la fondul de rezolutie bancara pentru anul 2020. Nu in ultimul rand, BNR a adoptat masuri la nivel operational pentru asigurarea continuitatii si a unei bune functionari a sistemelor de plati si de decontare in moneda nationala, precum si asigurarea fluxurilor de numerar necesare bancilor pentru derularea tuturor operatiunilor.