FMI prognozeaza ca economia Romaniei va inregistra o contractie de 5% in 2020. Rata somajului va trece de 10%

Daca in luna octombrie a anului trecut, FMI estima ca Romania va inregistra in 2020 un avans de 3,5%, conform noilor previziuni institutia financiara internationala se asteapta ca economia romaneasca sa inregistreze o contractie de 5% in 2020, urmand sa isi revina in 2021, cand va inregistra un avans de 3,9%.Noile estimari ale FMI sunt mult mai pesimiste decat cele ale Bancii Mondiale, care saptamana trecuta prognoza ca Romania va inregistra o crestere economica de 0,3% in 2020, fata de un avans de 3,8% cat estima in urma cu trei luni. Banca Mondiala mizeaza si ea pe o revenire pana la 4,4% in 2021.Luni, ministrul Finantelor, Florin Citu a declarat ca economia Romaniei va inregistra o revenire in forma de "V", scaderea din acest an urmand a fi compensata de o revenire in 2021. "Raman la opinia mea ca economia va avea o revenire in V. Dupa aceasta cadere brusca va veni si o revenire brusca a economiei", a aratat Citu.Ministrul Finantelor estimeaza un reviriment al economiei incepand din a doua jumatate a acestui an."Scaderea economica depinde acum de estimari. Apar mai multe estimari. Si la noi in prima faza arata rau fata de estimarea pe care o aveam pentru anul acesta. Fata de cresterea economica este o scadere abrupta. Intram in teritoriul de recesiune dar asta este efectul a ceea ce se intampla acum. Va spun ca anul acesta o sa avem un reviriment al economiei chiar incepand cu iulie-august", a spus ministrul Finantelor.Pe de alta parte, noile previziuni ale FMI mai arata si o crestere exploziva a ratei somajului in Romania, de la 3,9% in 2019 pana la 10,1% in 2020, pentru ca in 2021 sa se reduca la 6%.Totodata, FMI si-a revizuit si estimarile privind deficitul de cont curent inregistrat de Romania in acest an, pana la 5,5% din PIB, in conditiile in care in toamna prognoza un deficit de cont curent de 5,2% din PIB. Nivelul deficitului de cont curent se va reduce usor, la 4,7% in 2021.La nivel global, FMI estimeaza ca, din cauza pandemiei de coronavirus, economia mondiala ar urma sa se contracte cu 3% in 2020, ceea ce reprezinta un declin mai grav decat cel inregistrat in perioada crizei financiare din 2008-2009. Institutia financiara internationala subliniaza ca este vorba despre o revizuire cu peste 6 puncte procentuale comparativ cu raportul WEO din luna octombrie sau cu update-ul din luna ianuarie, "o revizuire extraordinara intr-o perioada atat de scurta de timp", subliniaza FMI."Conform scenariului de baza, care pleaca de la ipoteza ca pandemia se va reduce in a doua jumatate a lui 2020, iar masurile de izolare vor fi eliminate treptat, economia mondiala este preconizata sa inregistreze un salt de 5,8% in 2021, pe masura ce activitatea economica se normalizeaza", adauga FMI.In pofida revizuirii semnificative a previziunilor privind economia mondiala, FMI avertizeaza ca riscurile la adresa acestor prognoze sunt orientate in jos. Pandemia de coroavirus ar putea sa fie mai persistenta decat se asteapta FMI in scenariul sau de baza, iar efectele crizei sanitare asupra activitati economice si pietelor financiare ar putea fi mai puternice si mai indelungate, ceea ce ar testa capacitatile bancilor centrale de a proteja sistemul financiar.In perioada 15-19 aprilie la Washington vor avea loc reuniunile de primavara ale FMI si ale Bancii Mondiale, care in acest an vor avea un format virtual din cauza pandemiei de coronavirus.