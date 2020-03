Produsele proaspete vor deveni mai rare in Europa din cauza coronavirusului

Guvernele cauta modalitati prin care sa contracareze orice deficit de aprovizionare, inclusiv prin introducerea unor "culoare verzi", pentru a permite produselor proaspete sa treaca usor prin granitele UE, iar in paralel intentioneaza sa recruteze o "armata din umbra" de culegatori si sa relaxeze regulile de calatorie pentru muncitorii emigranti.Chiar daca supermarketurile din Europa sustin ca obtin in continuare majoritatea produselor de care au nevoie, au inceput sa apara presiuni la sursa de unde se aprovizioneaza, inclusiv in Africa, un furnizor cheie de produse proaspete pentru Europa.De exemplu, in Kenya, un furnizor important de fasole si mazare, jumatate din lucratorii din sectorul agricol au fost trimisi acasa din cauza incapacitatii industriei de a transporta comenzile primite, chiar daca cererea venita din partea retailerilor europeni este in crestere.Livrarile din Africa de Sud, un alt furnizor important, sunt din ce in ce mai dificile avand in vedere ca aceasta tara urmeaza sa intre in carantina pentru 21 de zile."Din ce in ce mai multe zboruri sunt anulate asa ca ma astept al intreruperi importante", a declarat Hans Muylaert-Gelein, director operational la Fruits Unlimited, o companie din Africa de Sud care exporta fructe si legume in Marea Britanie.In plus, avioanele care continua sa zboare percep preturi mai mari. Operatorii au triplat preturile, pana la trei dolari pentru un kilogram de produs transportat cu avionul, subliniaza Hosea Machuki, presedintele Asociatiei producatorilor si exportatorilor de produse proaspete din Kenya.La randul lor, lanturile de aprovizionare din Occident se confrunta cu probleme, variind de la lipsa de soferi de camioane si pana la restrictii impuse navigatorilor, care afecteaza livrarile de bunuri sustin transportatorii de marfa. Chiar si produsele care rezista mai mult, precum citricele, care in mod normal sunt transportate pe mare, ar putea fi afectate din cauza lipsei de containere ca urmare a inchiderii Chinei, avertizeaza Hans Muylaert-Gelein."Portocalele si lamaile sunt la mare cautare. De asemenea radacinoasele, morcovii, varza, oamenii au inceput sa faca stocuri de orice are proprietati medicinale", sustine Hans Muylaert-Gelein.Problemele sunt agravate de lipsa de muncitori emigranti care risca sa afecteze productia in mai multe state europene mari producatoare de produse proaspete, inclusiv in Spania, cel mai mare exportator de fructe si legume din UE. Aproximativ 16.000 de lucratori marocani sezonieri, majoritatea femei, erau asteptati sa ajunga in regiunea Huelva din Spania pentru a culege capsuni potrivit unui acord convenit de cele doua tari. Insa pana la data de 12 martie doar jumatate au ajuns la destinatie, deoarece Marocul a inchis granitele, sustine Abdelmounaim Madani, presedintele Agentiei de promovare a locurilor de munca din Maroc.La randul sau, Philippe Binard, delegat general la Freshfel Europe, care reprezinta industria de produse proaspete din Europa, sustine ca principal problema este lipsa de muncitori sezonieri, in special pentru culturi intensive precum capsunele si sparanghelul. O provocare o constituie transportul muncitorilor de la locul de cazare pana la ferma, pastrand insa distanta sociala. "Inainte erau transportati cate opt-noua cu o dubita si la sfarsitul zilei erau adusi inapoi. Acum aceste transporturi colective nu mai sunt posibile", spune Philippe Binard. Potrivit acestuia lanturile de supermarketuri ar putea sa se orienteze spre produse care sunt mai usor de mecanizat.In Germania, unde sectorul agroalimentar se bazeaza in fiecare an pe 286.000 de muncitori sezonieri, ministrul Agriculturii a cerut companiei aeriene Lufthansa sa analizeze daca ar putea transporta cu avionul muncitorii sezonieri, daca acestia dovedesc ca nu sunt infectati. Alte idei analizate sunt relaxarea temporara a intervalului de timp pentru muncitorii sezonieri dincolo de limita actuala de 70 de zile.In Franta, ministrul Agriculturii, Didier Guillaume a facut un apel catre "armata din umbra" a celor care nu au un loc de munca si care ar putea sa lucreze pe camp.Problema este ca restrictiile introduse pentru a opri raspandirea coronavirusului afecteaza si miscarea produselor in interiorul UE, timpul de asteptare fiind de pana la 18 ore la unele puncte de trecere a frontierei.Comisia Europeana a cerut celor 27 de state membre sa adopte masuri pentru a asigura traficul fara probleme a marfurilor de-a lungul unor asa numite "culoare verzi". Insa presedintele comisiei de agricultura din Parlamentul European, Norbert Lins, a apreciat ca aceste "culoare verzi" trebuie sa fie valabile si pentru produse esentiale pentru fermieri precum seminte, nutret, ingrasaminte si produse pentru protectia plantelor.In aceste conditii, retailerii europeni urmaresc cu atentie situatia. Un purtator de cuvant de la lantul de supermarketuri Aldi Nord a spus ca in Germania nu sunt probleme cu aprovizionarea cu fructe si legume. "Chiar si asa urmarim evolutiile actuale si facem in fiecare zi o noua evaluare", a spus purtatorul de cuvant.