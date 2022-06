Pandemia de coronavirus a accelerat creșterea comerțului electronic în următorii ani

Comertul electronic a prosperat in ultimii doi ani, din cauza inchiderii magazinelor si a fricii cumparatorilor de a contracta coronavirusul, in public. La cumparatorii din intreaga lume a aparut tendinta de utilizare mai mare a comertului electronic, de crestere a increderii in platile online si digitale si de intensificare a interactiunilor cu marcile, care sunt prompte in feedback si flexibile in returnarea produselor si anularea comenzilor.

Digital Commerce 360 estimeaza ca pandemia de COVID-19 a adus aproximativ 219 miliarde USD vanzarilor de comert electronic din SUA, in anii 2020 si 2021. Multi consumatori americani au optat pentru a cumpara pe Internet articole esentiale, ceea ce a dus tot mai mult la cresterea vanzarilor de comert electronic.

Fara Internet, este destul de greu sa-ti imaginezi un om modern, pentru ca acum poti comanda haine, mancare, gadget-uri, electrocasnice si alte produse fara sa pleci de acasa, poti sa platesti bunuri si sa faci comert electronic. Aceasta industrie este in crestere an de an si de aceea, multe companii din lumea intreaga isi vad in 2022 potentialul comercial si intrarea in afaceri la un nou nivel, mai performant.

Astazi, in era tehnologiilor moderne, toata lumea isi poate permite sa deschisa rapid un magazin online, ca de exemplu prin SCdesign.ro, care ofera servicii complete de Web Design si Web Development la cele mai inalte standarde si cu ultimele tehnologii din domeniu (cum ar fi: HTML5, Wordpress, CSS3, PrestaShop, jQuery).

Pentru multi antreprenori, a avea propriul magazin online personalizat este un vis devenit realitate, iar pentru altii am putea spune ca este urmatoarea etapa de dezvoltare a afacerii pe care o au. In ambele cazuri, deschiderea unui magazin online este avantajoasa, pentru ca aduce foarte multe beneficii legate mai ales de potentialul nelimitat al vanzarilor cu ridicata si cu amanuntul.

Avantajele oferite de deschiderea unui magazin online sunt:

Cresterea afacerii, a vanzarilor, a vizibilitatii online

Extinderea publicului, a clientilor online

Reducerea costurilor si a fortei de munca

Afacerea va deveni din ce in ce mai vizibila pe piata

Documentatia este pastrata in forma electronica

Durata operatiunilor este mai redusa

Creste capacitatea de a deservi un numar mare de clienti 24/7 si altele.

Investitiile financiare la deschiderea unui site web sau a unui magazin online sunt nesemnificative.

Pentru cumparatorii online, prin comert electronic, barierele geografice sunt sterse. Ei pot face achizitii si din alte orase sau chiar din alte tari.

Valoarea pietei de comert electronic va creste in urmatorii ani, spun analistii in domeniu. In ziua de azi exista foarte multi utilizatori de Internet care fac cumparaturi online.

Cumparaturile vor deveni virale pe retelele sociale, spun analistii de la Insider Intelligence. Aceasta tendinta din 2022 este deja foarte populara. Comertul de acest gen este un domeniu cheie de crestere. Prin urmare, utilizatorii vor vedea tot mai multe oferte pe Internet si o gama mult mai larga de produse. Acestea vor fi oferite si prin intermediul retelelor sociale. De asemenea, in acest an s-a observat si o crestere a colaborarilor intre influenceri, retaileri si marci.

Analistii spun ca si inflatia a contribuit la cresterea vanzarilor online. Datele statistice arata ca preturile mai mari nu au descurajat cheltuielie online ale consumatorilor. Potrivit sondajelor, preturile bune conteaza totusi foarte mult pentru cumparatorii online atunci cand este vorba despre conversie. Datele arata ca:

Aproximativ 73% dintre consumatori au recunoscut ca pretul corect i-ar putea determina sa cumpere un produs, dar conteaza mult si daca livrarea este gratuita

Aproximativ 49% dintre cumparatori spun ca au facut o achizitie spontana datorita unei recomandari

Oamenii sunt dezamagiti in general de ofertele inadecvate din magazinele online, dar si de pretul prea mare dupa adaugarea costurilor de livrare, de politica de retur si reclamatii neclare, de cantitatea prea mica de informatii despre anumite produse.

Majoritatea cumparatorilor prefera magazinele online, care le prezinta oferte relevante si recomandari excelente de produse.

