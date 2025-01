Firme specializate ii vor disciplina pe rau platnici

Fie ca sunt banci ori alt tip de institutie financiara, fie alt tip de companii, toate se confrunta in economia de piata ori cu flagelul blocajului financiar, ori, mai rau, cu fenomenul intarzierilor la plati din partea clientilor. Ambele boli tind sa se cronicizeze, si, evident, e nevoie de tratamente si doctori care sa aplice medicatia.In cazul blocajului financiar, cea mai rapida forma de iesire din criza este compensarea. Astfel, debitele inregistrate de o companie pot fi recuperate de creditor de la un client al acesteia.

Daca se intampla ca acesta sa fie si creditor pentru cel care a demarat actinea de recuperare, atunci lantul se inchide perfect. Din pacate aceste situatii ipotetice sunt mai putin frecvent si se vor rari cu cat numarul societatilor cu capital de stat se diminueaza.

In Occident, cea mai uzitata metoda de recuperare poarta denumirea de factoring, in traducere Dictionarului de Economie A"metoda prin care o companie transera sau vinde debitele sale catre o institutie financiaraA".

Treptat, treptat, ideea prinde si la noi dupa o perioada de tatonari si neincredere. Metoda primitiva a A"recuperatorului cu muschi, sabie ninja, cagula si pistolA" pierde din prozeliti, cu o mana de ajutor data de Politia.

Firmele de avocatura, cele care duc greul procesului de recuperare isi vad concurenta batandu-le la usa, cu sau fara voia lor. Cele mai delicate probleme si grosul clientilor pentru firmele de recuperare vor veni din randul institutiilor financiare.

Valoarea creditelor restante totaliza, la sfarsitul primului trimestru din acest an, aproape 200 de milioane de lei noi (2,7 milioane euro, 1,2 milioane dolari si 1.120 miliarde lei vechi), 80% din restante fiind inregistrate in cazul creditului de consum.

Creditelor pe card le revine un procent de 15%, nivelul restantelor insumand 19,3 milioane de lei. Cele mai reduse restante au fost inregistrate in cazul creditelor ipotecare (3,6 milioane de lei) si a liniilor de credit (264.422 lei), cu ponderi de 1% din numarul total.

Cum piata e mare, e loc pentru multe firme. Deocamdata miile de dosare aduc profituri din comisioane consistente pentru recuperatori. Spre exemplu, numai firma Urban si Asociatii a realizat o cifra de afaceri de opt miliarde de lei, din comisioanele din recuperarea de creante (ea va infiinta o firma care se va ocupa in exclusivitate de creante bancare, Creditban ).

In general aceste comisioane sunt negociabile, functie de numar de dosare, suma de recupera si bineinteles volumul de munca (ele se invart in jurul a 5%). Firmele de telefonie mobila si-au angajat si ele recuperatori, Kasolventia sau Credit Info fiind cele mai intalnite nume de pe citatiile primite de debitori.

Chiar si ANAF va trece la externalizarea operatiuni de disciplinate a platitorilor de impozite. Numai in perioada 1 martie-6 aprilie, 5.753 de agenti economici aflati in situatia de a fi actionati in instanta pentru recuperarea de obligatii bugetare de 32.730 miliarde de lei. Oricum, creditorii trebuie sa se miste repede, pentru a oferi firmelor specializate posibilitatea sa adune restantele pana la prescrierea legala a datoriei.

Bloombiz

