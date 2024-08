Investitorii straini fac propuneri pentru stimularea economiei Romaniei

Consiliul Investitorilor Straini (CIS) a publicat un document oficial, in care propune Guvernului o serie de masuri, pentru stimularea economiei.

Reprezentantii CIS sustin ca Romania detine active competitive, de care se poate folosi pentru atingerea unor rate mai mari de crestere si care, la randul lor, pot conduce la mai multe investitii.

Propunerile CIS pot fi aplicate in domenii precum Infrastructura, Energie, Mediu sau Sanatate. Masurile au fost grupate in doua categorii principale: prioritati care trebuie aplicate pe termen scurt, respectiv in urmatoarele 12 luni sau pe termen lung, adica in urmatorii 1-3 ani, potrivit documentului oficial documentului oficial.

Energie

Pentru Energie, investitorii straini propun Guvernului Asigurarea liberalizarii comertului cu energie prin clarificari aduse legislatiei privind tranzactiile bilaterale cu energie si in acelasi timp promovarea lichiditatii pietei en-gros dar si asigurarea ca sectorul energetic, ca domeniu-cheie de investitii, va fi inclus in perioada de programare viitoare a fondurilor UE. In plus, Guvernul trebuie sa lanseze o campanile de comunicare de sensibiliare cu privire la eficienta energetica.

Sugestiile CIS la capitolul Energie sunt: implementarea unor reglementari echilibrate, imbunatatirea eficacitatii masurilor de eficienta energetica, dar si imbunatatirea sigurantei furnizarii prin promovarea investitiilor in metodele conventionale de generare a electricitatii, productia de petrol si gaz si interconectarea retelelor.

Ads

Infrastructura

In ceea ce priveste Infrastructura, CIS propune, pe termen scurt, accelerarea executarii si finalizarea marilor proiecte de infrastructura, aflate acum acum in curs de desfasurare, standardizarea sau simplificarea procesului de achizitie si numirea unui management profesionist privat pentru proiectele selectate dar si selectarea si prioritizarea proiectelor viabile si eficiente finantate de UE, identificand proiectele strategice pentru urmatoarea perioada de programare 2014 - 2020.

Pe termen lung, CIS recomanda, printre altele, consultarea, dezvoltarea si anuntarea unui master plan integrat, pentru Infrastructura.

CIS face si propuneri pentru managementul institutiilor publice. In acest caz, institutia recomanda crearea unui comitet care monitorizeze felul in care diferitele ministere sau agentii guvernamentale implementeaza Programul economic al Guvernului.

Fiscalitate si Agricultura

Reducerea contributiilor sociale si imbunatatirea colectarii impozitelor sunt cateva masuri care ar putea asigura imbunatatirea fiscalitatii, cred reprezentantii Consiliului Investitorilor Straini.

Acestia mai recomanda, tot pe termen scurt, si comasarea terenurilor agricole, pentru dezvoltarea moderna si cresterea eficientei agriculturii.

Pe termen lung, CIS recomanda, printre altele, consultarea, dezvoltarea si anuntarea unui master plan integrat, pentru Infrastructura.

Ads