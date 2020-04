Blocajele din China s-au raspandit in restul lumii; rezultatul va fi o incetinire a cresterii globale (analiza)

"Pandemia a pus in miscare trei impulsuri macro majore. Acestea vor avea un impact major asupra marfurilor, in special asupra sectorului energetic, in lunile urmatoare. In prezent, economia globala se confrunta cu cel mai mare soc al cererii de la criza financiara mondiala, la care se adauga un soc global al ofertei si un razboi al preturilor petrolului care determina distrugerea capitalului", se mentioneaza in analiza bancii.Potrivit analistilor Saxo Bank, in cel de-al doilea trimestru, cel mai probabil, obiectivul este impactul nociv asupra preturilor al scaderii drastice a cererii pentru numeroase marfuri-cheie: de la titei si metale industriale la unele marfuri agricole."Deoarece coronavirusul continua sa se raspandeasca, este foarte posibil ca perspectivele de aprovizionare sa devina si ele dificile. Minerii si producatorii pot incepe sa simta impactul deficitului de personal si al defalcarii lanturilor de aprovizionare. Impactul preturilor mai mici ale carburantilor este resimtit de la agricultura la minerit, deoarece reduce costurile de productie. Cu toate acestea, din cauza riscurilor potentiale pentru rezerve, unele piete ar putea gasi sprijin mai devreme decat sugereaza perspectivele cererii", mai arata analiza.Totodata, reprezentantii Saxo Bank sustin ca impactul asupra cresterii si asupra cererii globale va fi semnificativ. "In timp ce milioane de oameni din intreaga lume au primit ordin sa lucreze de acasa si sa nu calatoreasca, cererea de combustibil pentru transport s-a prabusit. Intre timp, scaderea increderii consumatorilor va avea impact asupra cererii de bunuri de consum. Cel mai puternic efect s-a observat pana acum in sectorul energetic. O combinatie intre cresterea puternica a ofertei non-OPEC si perspectiva de scadere a cererii globale a condus la intreruperea inevitabila a cooperarii OPEC + pe 6 martie", sustin analistii bancii.Potrivit Saxo Bank, Arabia Saudita a inceput "un razboi total al preturilor", prin scaderea pretului in timp ce a crescut productia. "Indiferent daca tinta urmarita a fost Rusia sau producatorii cu costuri ridicate din industria de petrol de sist din SUA, impactul asupra petrolului a fost devastator. Daca obiectivul a fost socul si groaza, momentul a fost perfect - cererea globala a cazut in prapastie, in timp ce comunitatea globala intra in izolare pentru a combate COVID-19", mai arata analiza bancii.Totodata, titeiul Brent a scazut la un minim pe 18 ani. "ETF-ul SPDR Energy Select (XLE), reprezentand unele dintre cele mai mari companii petroliere americane, s-a redus la mai mult de jumatate din decembrie incoace. Intre timp, pentru un grup de 12 mari producatori independenti de petrol si gaze din SUA plafonul de piata s-a prabusit la sub 90 de miliarde de dolari de la peste 300 de miliarde de dolari in decembrie", sustin analistii Saxo Bank.De asemenea, reprezentantii bancii precizeaza ca, avand in vedere faptul ca majoritatea producatorilor de petrol, inclusiv Rusia si Arabia Saudita, vand in prezent la un pret cu mult sub pragul de rentabilitate al bugetelor, in cele din urma piata se va recupera."Cu toate acestea, inainte ca acest lucru sa se intample, virusul fie trebuie sa prezinte semne de retragere sau vom observa o reducere semnificativa si mult asteptata in cazul companiilor cu o productie costisitoare in locuri precum SUA si Brazilia. In plus, lungul drum spre recuperare spre un interval cuprins intre 50 si 60 dolari pentru Brent va fi presarat cu obstacole date de cresterea rapida a stocurilor globale. Acestea vor trebui reduse inainte ca Brent sa se redreseze - va recomandam sa aruncati o privire la evaluarea facuta de Peter Garnry despre ce companii ar putea ajunge sa fie potentiali castigatori si pierzatori, potrivit Saxo Bank.Analistii bancii considera ca o reducere semnificativa a productiei de petrol de sist in SUA in urmatoarele luni poate duce la o reducere mult asteptata a productiei de gaz asociate. "Cresterea productiei, o iarna blanda in emisfera nordica si scaderea activitatii determinata de virus au ajutat la scaderea abrupta a preturilor gazelor. Preturile gazelor americane au ajuns la un minim pe 25 de ani in martie. In functie de viteza de incetinire a productiei, credem ca preturile gazelor cresc peste nivelul reflectat in prezent pe piata forward", mai arata analiza.Saxo Bank Group (Saxo) este un specialist fintech de top, axat pe tranzactionarea multi-asset si investitii, livrand serviciul 'Banking-as-a-Service' clientilor institutionali. Saxo Bank a fost fondata in 1992, cu prima platforma de tranzactionare online lansata in 1998 si are sediul central la Copenhaga. Banca are in prezent peste 1500 de angajati in centrele financiare din toata lumea, inclusiv Singapore, Shanghai, Tokyo, Hong Kong, Londra, Paris, Zurich si Dubai.