Tabara: Prioritatea mea, daca voi fi ministru, va fi asigurarea finantarii subventiilor dupa 2010

Valeriu Tabara, propus ministru al agriculturii in cabinetul lui Liviu Negoita, a declarat luni pentru NewsIn ca prioritatea sa, daca va fi numit ministru, va fi asigurarea surselor de finantare pentru inlocuirea subventiilor ce nu mai pot fi acordate din 2010, potrivit tratatului de aderare la UE, informeaza NewsIn.



Valeriu Tabara sustine ca isi propune sa realizeze o analiza rapida a surselor care vor putea fi utilizate din 2010 pentru acordarea de subventii pentru agricultura.

"Agricultura romaneasca este intr-o situatie dificila, asa cum am spus-o intotdeauna, si trebuie sa analizam cat mai repede aceasta stare si sa gasim solutii. In principal, trebuie sa ne gandim ce vom face din 2010 cu subventiile, trebuie sa ne orientam catre proiecte pentru atragerea de fonduri europene, precum si pentru gasirea de fonduri bugetare pentru inlocuirea alocatiilor de la Uniunea Europeana (UE)", a explicat Tabara.

De asemenea, Tabara a mai spus ca, daca va fi numit ministru, va acorda atentie realizarii de programe de dezvoltare a infrastructurii rurale.

In plus, acesta are in plan dezvoltarea, concomintent, atat a sectorului vegetal cat si a celui zootehnic.

"Ma gandesc si la reglementarea pietei interne pentru ca avem atat de multe produse pe care nu stim sa le valorificam asa cum ar merita. De asemenea, iau in calcul dezvoltarea sectoarelor vegetal si zootehnic, in aceeasi masura", a mai spus Tabara.



