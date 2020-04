Ministrul Agriculturii ii asigura pe romani ca sunt suficienti miei pentru masa de Paste

"Exista foarte multe stocuri, mai ales la producatorii romani. Nu stiu exact cum stau magazinele, dar producatorii romani au stocuri de legume, de produse lactate si lapte, de carne de vita, de oua, de carne de pasare si, cu siguranta, sunt suficienti miei pentru masa de Paste. Anul acesta am facut o derogare in plus fata de derogarile pe care le dadeam de fiecare data in perioada sarbatorilor pascale si am permis autorizarea punctelor temporare de sacrificare la nivelul fermei, in prezenta unui medic veterinar care sa faca controlul ante si post mortem al carcasei. Fiecare om se poate deplasa la ferma cea mai apropiata, acolo unde fermierul doreste sa faca acest lucru si sa-si procure mielul de Paste din cel mai apropiat punct", a afirmat ministrul.Intrebat cum vede situatia din piete, unde in ultimele zile, s-a inregistrat un flux de cumparatori in crestere, ministrul de resort a afirmat ca Administratia Pietelor are in sarcina organizarea de pe raza acestor puncte comerciale."In piete exista Administratia Pietelor si sunt niste proceduri si masuri care trebuie impuse la fel ca si in celelalte zone unde se face comert. Oamenii trebuie sa intre in piete intr-o anumita densitate, sa poarte manusi, masti, sa mentina o distanta sociala legala si se poate face comert civilizat si in piete la fel de sigur ca in orice magazin mic, de colt de strada", a spus Oros.