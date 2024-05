Cum planuieste Romania sa impiedice instrainarea terenurilor din 2014

Romania ar putea limita, incepand cu 2014, cumpararile de teren de catre straini, a declarat luni, intr-o conferinta de presa, ministrul Agriculturii, Daniel Constantin. O masura similara a fost anuntata de catre premierul Ungariei, Viktor Orban.

Statul va lua unele masuri, anul viitor, pentru ca, dupa liberalizarea pietei funciare, sa se poata limita achiziitile de terenuri agricole de catre straini.

"In momentul de fata persoanele fizice straine nu au in proprietate teren in Romania. Piata funciara se va liberaliza de la 1 ianuarie 2014, conforma tratatului de aderare pe care il avem si care este semnat si vis-a-vis de care nu putem face modificari", a spus ministrul, citat de Mediafax.

Constantin a adaugat ca in 2013 va fi pregatita o agentie, cel mai probabil Agentia Domeniilor Statului, pentru a fi "un fel jucator pe piata funciara" si care sa dea aviz persoanelor fizice straine interesate de achizitia de terenuri in Romania, dupa modelul altor state membre.

Unele state membre, a spus ministrul, au impus o limita de suprafata la cumpararea terenurilor de catre persoanele fizice, iar alte state au conditionat acest lucru de existenta experientei in domeniul agricol in statul respectiv.

"Deci dupa acest model vom lua anumite masuri pentru a limita si pentru a oferi competitivitate agricultorilor romani in raport cu ceilalti agricultori de pe piata europeana, care pana la urma vor veni cu un capital mult mai mare pe piata romaneasca.

Pe de alta parte, nu trebuie sa uitam ca si in agricultura avem nevoie totusi de investitori. De aceea, cred ca trebuie sa cream si un mediu propice pentru ca acesti investitori sa vina si sa investeasca in Romania. Conditia este ca taxele si impozitele sa fie platite in Romania, iar profitul sa nu fie externalizat", a aratat Constantin.

Ungaria nu mai vrea sa vanda terenuri agricole strainilor

Si mai transant, premierul ungar Viktor Orban a anuntat ca schimbari legislative care vor fi adoptate in curand, vor impiedica strainii sa cumpere terenuri agricole in Ungaria, informeaza duminica AFP.

Seful guvernului ungar a declarat ca odata intrata in vigoare legislatia, investitorii straini nu vor mai putea achizitiona terenuri arabile, dand asigurari ca reguli similare se aplica in tari precum Franta sau Austria.

