Sorin Minea (Romalimenta): Fiscalitatea poate aduce o crestere agriculturii

Fiscalitatea este singura care poate aduce o crestere agriculturii din Romania si industriei agricole, a declarat, joi, presedintele Romalimenta, Sorin Minea, intr-o conferinta de profil.

"Nu ma intereseaza prea mult impozitul pe profit pentru ca nu-l am, la fel cum nu ma intereseaza CAS-ul si celelalte. Pe mine ma intereseaza comertul, iar daca scade CAS-ul cu doua puncte nu vand mai mult cu un gram. In schimb, daca ar scadea TVA ar fi cea mai inteligenta miscare pentru ca negustorii reali din piata vor micsora preturile ca sa isi creasca vanzarile pentru ca ei supravietuiesc din volum", a spus Minea.

Acesta a aratat ca majorarea preturilor in piata este dictata de cei care lucreaza la negru, considerand ca autoritatile ar trebui sa faca controale la nivelul intregii piete, nu doar la cei care lucreaza cinstit.

"Negustorii din piata neagra maresc preturile alimentelor pentru ca ei supravietuiesc din tunuri. Largirea bazei de impozitare a dus la acest impozit de 24%, insuportabil la si pentru consumatorul care mananca. Poate la masini tine, la produse de de lux precis, dar la salam, branza de vaci sau la lapte nu tine. De asemenea, este nevoie si de un control echitabil. Daca noi suntem controlati pentru tot ceea ce facem, atunci sa fie controlata toata piata, pentru ca altfel mi se pare un lucru distructiv la adresa noastra", a adaugat Sorin Minea.

Situatia actuala a industriei alimentare din Romania si interactiunea cu comertul modern au fost analizate joi intr-o conferinta de profil la care au participat reprezentanti ai sectorului, atat din sistemul de stat cat si din cel privat.

Evenimentul a prezentat oportunitatile si provocarile in comercializarea produselor agricole autohtone si importanta cooperarii in lantul logistic alimentar in oglinda cu exemple din alte tari europene.

