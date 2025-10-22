Pământul va avea două Luni până în 2083. Confirmarea a venit de la NASA. Cum a fost descoperit noul companion ceresc

Pământul tocmai a primit un nou companion în spațiu - un mic asteroid numit 2025 PN7. NASA a confirmat săptămâna aceasta că roca, descoperită de Universitatea din Hawaii, este oficial o „cvasi-lună” - un tip rar de companion ceresc care călătorește aproape exact în sincron cu Pământul, scrie Yahoo News.

Deci nu este o lună adevărată, dar ține pasul cu noi, învârtindu-se în jurul Soarelui pe o traiectorie atât de similară încât pare să umbrească planeta noastră în timp ce orbităm.

Oamenii de știință estimează că are doar 18 până la 36 de metri lățime, aproximativ înălțimea unei clădiri mici. Mică după standardele cosmice, dar suficient de semnificativă pentru a-și câștiga propriul loc în vecinătatea extinsă a Pământului.

Spre deosebire de Lună, care este ținută strâns de gravitație, acest asteroid nu este legat de noi. Gândiți-vă la el mai degrabă ca la un alergător prietenos care ne urmărește pasul pe aceeași traiectorie - suficient de aproape pentru a fi observat, dar fără a ne atinge niciodată.

Astronomii spun că 2025 PN7 ne urmărește probabil de aproximativ 60 de ani și, dacă orbita sa actuală se menține, va rămâne cu noi până în 2083, înainte de a se îndepărta din nou în spațiul deschis. La cea mai apropiată distanță, se află la 4 milioane de kilometri, de aproximativ zece ori mai departe decât Luna. La cea mai îndepărtată distanță, se poate întinde până la 17 milioane. Această atracție constantă provine din gravitația concurentă a Soarelui și a planetelor vecine.

Găsirea lui nu a fost ușoară. Echipa Universității din Hawaii a observat pentru prima dată obiectul în timpul unui studiu telescopic de rutină la începutul acestui an. Ceea ce părea a fi un punct slab care se mișca pe lângă stele s-a dovedit a urma exact ritmul Pământului în jurul Soarelui. După săptămâni de observații, NASA a confirmat ceea ce sugerau datele - planeta noastră a câștigat un partener de călătorie temporar.

Până în prezent, astronomii au confirmat doar opt cvasi-luni în total, ceea ce face ca fiecare dintre ele să fie un indiciu mic, dar valoros, în înțelegerea modului în care se mișcă asteroizii și cum gravitația Pământului modelează spațiul din jurul nostru.

Pentru oamenii de știință, aceste obiecte sunt mai mult decât simple curiozități. Ele ajută la rafinarea modelelor orbitale, la îmbunătățirea predicțiilor pentru asteroizii din apropierea Pământului și ar putea servi într-o zi drept terenuri de testare ușoare pentru misiuni viitoare. Sunt aproape, relativ stabile și - spre deosebire de majoritatea țintelor din spațiul cosmic - accesibile fără a ne îndepărta prea mult de casă.

Nu, 2025 PN7 nu va eclipsa niciodată Luna reală. Dar este acolo și merită să fie cunoscut - un călător tăcut care ține pasul cu noi, orbită după orbită, în timp ce Pământul își continuă tura nesfârșită în jurul Soarelui.

