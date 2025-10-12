”O treime dintre angajați în șomaj tehnic, cu o plată.” Soluția lui Ludovic Orban pentru reducerea deficitului bugetar și restructurarea companiilor de stat

Dacă planul coaliției privind reducerea deficitului bugetar va eșua, vor eșua toate partidele din coaliție, avertizează Ludovic Orban, consilierul de politică internă al președintelui Nicușor Dan. Fostul premier a vorbit și despre șansele privind restructurarea companiilor de stat.

Creșterea economică este ”cea mai sănătoasă modalitate” prin care se poate rezolva problema deficitului, a punctat Orban sâmbătă, 11 octombrie.

”Cea mai sănătoasă modalitate de reducere a deficitului bugetar este menținând cheltuielile publice constante. Creșterea economică, asta este singura metodă sănătoasă. Dacă eșuează, eșuează toate partidele din Coaliție și, mai ales, lucrul cel mai grav, eșuează România, pentru că nu există alternativă. În momentul de față există alternativă, dar alternativa care există este un dezastru pentru România”, a spus fostul premier în cadrul emisiunii „În fața ta” de la Digi24.

În privința restructurării companiilor de stat, Orban a amintit că premierul Ilie Bolojan, actual lider al PNL, a făcut o serie de propuneri care au fost respinse de partenerii de coaliție, care au venit cu alte idei care ”nu stau în picioare”. În opinia sa, va fi mai greu de făcut această restructurare acum decât în prima zi a guvenării, când ”rezistența ar fi fost mai mică.”

”Ilie Bolojan a venit cu niște propuneri. Aceste propuneri nu au fost aprobate așa cum le-a propus Ilie Bolojan și au venit cu tot felul de alte propuneri de soluții, unele dintre ele care nu stau în picioare . Eu vă spun o părere personală, e mult mai greu să faci restructurare acum decât dacă ai fi făcut încă din prima zi a guvernării. Dacă în prima zi a guvernării dădea ordonanță de urgență care spunea ”trecem pe rând o treime dintre angajați în șomaj tehnic, cu o plată, ca să reducem cheltuielile”, rezistența ar fi fost mult mai mică. S-au operat niște cheltuieli, dar s-a umblat la sporuri, s-a umblat la, mă rog, niște cheltuieli care, să spun, nu sunt cheltuieli de personal care să ducă la o redimensionare a administrației.

Trebuie să faci o restructurare a agențiilor, a autorităților, restructurare inclusiv în administrația locală. Încă o dată, revin și spun: toată joaca asta de a arunca pisica în spinarea altuia nu va ține. Oamenii vor judeca guvernarea și nu vor face o diferență între partidele politice”, a explicat Orban.

Întrebat ce sfaturi îi va da premierului Ilie Bolojan, consilierul președintelui Nicușor Dan a precizat că va avea „cu siguranță niște puncte de vedere pe care le voi exprima în dialogul pe care-l voi avea cu domnul președinte al Partidului Național Liberal, care girează funcția de premier”.

