”O treime dintre angajați în șomaj tehnic, cu o plată.” Soluția lui Ludovic Orban pentru reducerea deficitului bugetar și restructurarea companiilor de stat

Sambata, 11 Octombrie 2025, ora 15:15
261 citiri
”O treime dintre angajați în șomaj tehnic, cu o plată.” Soluția lui Ludovic Orban pentru reducerea deficitului bugetar și restructurarea companiilor de stat
Ludovic Orban FOTO Hepta

Dacă planul coaliției privind reducerea deficitului bugetar va eșua, vor eșua toate partidele din coaliție, avertizează Ludovic Orban, consilierul de politică internă al președintelui Nicușor Dan. Fostul premier a vorbit și despre șansele privind restructurarea companiilor de stat.

Creșterea economică este ”cea mai sănătoasă modalitate” prin care se poate rezolva problema deficitului, a punctat Orban sâmbătă, 11 octombrie.

”Cea mai sănătoasă modalitate de reducere a deficitului bugetar este menținând cheltuielile publice constante. Creșterea economică, asta este singura metodă sănătoasă. Dacă eșuează, eșuează toate partidele din Coaliție și, mai ales, lucrul cel mai grav, eșuează România, pentru că nu există alternativă. În momentul de față există alternativă, dar alternativa care există este un dezastru pentru România”, a spus fostul premier în cadrul emisiunii „În fața ta” de la Digi24.

În privința restructurării companiilor de stat, Orban a amintit că premierul Ilie Bolojan, actual lider al PNL, a făcut o serie de propuneri care au fost respinse de partenerii de coaliție, care au venit cu alte idei care ”nu stau în picioare”. În opinia sa, va fi mai greu de făcut această restructurare acum decât în prima zi a guvenării, când ”rezistența ar fi fost mai mică.”

”Ilie Bolojan a venit cu niște propuneri. Aceste propuneri nu au fost aprobate așa cum le-a propus Ilie Bolojan și au venit cu tot felul de alte propuneri de soluții, unele dintre ele care nu stau în picioare . Eu vă spun o părere personală, e mult mai greu să faci restructurare acum decât dacă ai fi făcut încă din prima zi a guvernării. Dacă în prima zi a guvernării dădea ordonanță de urgență care spunea ”trecem pe rând o treime dintre angajați în șomaj tehnic, cu o plată, ca să reducem cheltuielile”, rezistența ar fi fost mult mai mică. S-au operat niște cheltuieli, dar s-a umblat la sporuri, s-a umblat la, mă rog, niște cheltuieli care, să spun, nu sunt cheltuieli de personal care să ducă la o redimensionare a administrației.

Trebuie să faci o restructurare a agențiilor, a autorităților, restructurare inclusiv în administrația locală. Încă o dată, revin și spun: toată joaca asta de a arunca pisica în spinarea altuia nu va ține. Oamenii vor judeca guvernarea și nu vor face o diferență între partidele politice”, a explicat Orban.

Întrebat ce sfaturi îi va da premierului Ilie Bolojan, consilierul președintelui Nicușor Dan a precizat că va avea „cu siguranță niște puncte de vedere pe care le voi exprima în dialogul pe care-l voi avea cu domnul președinte al Partidului Național Liberal, care girează funcția de premier”.

...citeste mai departe despre "”O treime dintre angajați în șomaj tehnic, cu o plată.” Soluția lui Ludovic Orban pentru reducerea deficitului bugetar și restructurarea companiilor de stat" pe Ziare.com

Ministrul Finanțelor, despre scenariul creșterii TVA la 24 la sută: „Construcția unui buget realist previne astfel de întâmplări”
Ministrul Finanțelor, despre scenariul creșterii TVA la 24 la sută: „Construcția unui buget realist previne astfel de întâmplări”
Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a declarat duminică, 12 octombrie, că discuțiile pe bugetul din 2026 vor începe în luna noiembrie. Nazare susține că în acest moment nu există...
România, săptămână de foc înaintea reuniunii miniștrilor europeni de Finanțe. „Cel mai prost scenariu posibil”
România, săptămână de foc înaintea reuniunii miniștrilor europeni de Finanțe. „Cel mai prost scenariu posibil”
Săptămâna în curs este una importantă pentru finanțele din România, în contextul în care pe data de 10 octombrie va avea loc reuniunea miniștrilor de Finanțe UE, ECOFIN, în cadrul...
#Ludovic Orban, #deficit bugetar, #restructurare companii stat , #Stiri Macroeconomie

Curs valutar

1 EUR = 5.0927 RON

-0.0026

1 USD = 4.3982 RON

0.0134
Curs banci
Convertor valutar
Top:   7 zile 30 zile 90 zile
  1. Prăbușirea ”tigrului Europei”, zeci de mii de concedieri: Românii afectați de criză în acest stat vestic
  2. Orașul care a reușit să aducă la zi sistemul centralizat de termoficare. „Au făcut în 10 ani ce Bucureștiul nu reușește de treizeci” VIDEO
  3. Coaliția de guvernare discută scăderea cu 10% a salariilor. Care sunt angajații vizați de reducere
  4. De ce a crescut brusc cursul euro-leu și cât de sus poate urca moneda unică? „Așa-zisele măsuri de reformă se reduc doar la creșteri de fiscalitate”
  5. Luni se deschide o nouă conexiune de drum expres spre autostrada A1. Principalul beneficiar va fi un mare oraș din vestul României
  6. Reacția ministrului Finanțelor după decizia S&P privind ratingul de țară. „Direcția economică stabilă pe care o urmăm”
  7. Se mărește traseul autostrăzii Sibiu-Bacău. Motivele deciziei, comunicate de autorități
  8. Scade numărul de bugetari din România. Prima lună cu Bolojan premier a însemnat o reducere de ordinul zecilor de mii
  9. Trump lovește din nou China. Noi taxe vamale de 100% după o decizie a Beinjingului
  10. O nouă criză economică mondială bate la ușă. Bula speculativă care a speriat bancherii: „Efecte devastatoare, un impact similar cu cel din 2008”