În ce domenii s-ar putea aplica săptămâna de lucru de patru zile: ”E printre cele mai potrivite pentru un astfel de program”

Angații din România sunt în căutarea unui echilibru între viața personală și cea profesională, așadar tot mai mulți își doresc ca programul săptămânal de muncă de 4 zile să se implementeze și în țara noastră. Proiectul propune o durată a timpului de lucru de 10 ore pe zi, cu respectarea a 40 de ore pe săptămână.

Printre domeniile care ar putea trece la acest program sunt IT-ul, contabilitatea și consultanța.

Cadrul legislativ din țara noastră permite implementarea săptămânii de muncă de patru zile, asta deși programul standard de muncă este de 8 ore pe zi, 5 zile pe săptămână, cu 48 de ore consecutive de odihnă.

"Deşi cadrul legal românesc existent permite implementarea săptămânii de muncă de patru zile, este important ca angajatorii să respecte, de asemenea, şi celelalte reglementări obligatorii referitoare la timpul de muncă şi de odihnă. Acest lucru include asigurarea faptului că salariaţii beneficiază de o perioadă de odihnă de nu mai puţin de 12 ore consecutive între două zile de muncă şi un minim de 8 ore pentru munca în schimburi", spun specialiştii EY România, conform digi24.ro.

Printre domeniile care ar putea funcționa la un program de 4 zile de muncă pe săptămână se numără IT-ul, educația, mai ales în mediul privat, marketing-ul, dar și joburile din zona social media.

”Domeniul IT și cel al dezvoltării software se numără printre cele mai potrivite pentru un astfel de program, datorită flexibilității programului și posibilității de a lucra remote. Multe companii din acest sector folosesc deja orare flexibile, iar reducerea timpului de lucru nu ar diminua neapărat productivitatea. Studiile arată că angajații din IT pot menține un nivel ridicat de eficiență într-un program redus, având o concentrare mai bună și un risc mai scăzut de epuizare. Acest lucru se întâmplă deja de peste 10 ani, specialiștii din IT adoptând conceptul GIG Economy de mult”, a declarat Doru Dima, expert HR, pentru Ziare.com.

Ads

Publicitatea este un alt domeniu unde un program mai scurt ar putea să încurajeze viitorii angajați. La fel ca și în marketing, echipele funcționează adesea pe bază de proiecte și termene, ceea ce le va permite să-și organizeze activitatea astfel încât să-și maximizeze productivitatea în cadrul a 4 zile de lucru.

”Joburile din zona de social media, Facebook, Twitter, Instagram etc. reprezintă viitorul în marketing și publicitate și pentru că munca se poate adapta la orice tip de program. Și domeniul financiar este considerat unul mai conservator, dar multe companii care au testat programul au constatat că angajații sunt mai productivi. Educația și formarea profesională pot beneficia și ele de pe urma săptămânii reduse, mai ales în mediul privat și în activitățile care nu necesită prezența constantă. Mulți formatori pot pregăti cursurile și materialele în avans, iar predarea poate fi organizată pe o structură compactă. Perioada suplimentară de odihnă poate oferi cadrelor didactice mai mult timp pentru dezvoltare profesională și personală”, a mai spus specialistul.

Ads

De asemenea, consultanța și managementul proiectelor, vânzările, relațiile cu clienții, la fel și industriile creative, precum designul grafic, fotografia și scrierea creativă ar putea aduce mai multă adaptabilitate odată cu trecerea la un asemenea program.

”Designerii, arhitecții și creatorii de conținut lucrează în mod tradițional pe proiecte și au nevoie de un spațiu de creație liber. Un program mai scurt le-ar putea stimula creativitatea și le-ar permite să își reîncarce bateriile. Munca de 4 zile le-ar oferi timp suplimentar pentru inspirație și dezvoltare personală, aspecte esențiale pentru inovație și performanță în acest domeniu”, a mai declarat Sorin Faur, expert în recrutare, pentru Ziare. com.

Domeniile în care programul de 4 zile nu ar putea funcționa

Pe de altă parte, există și domenii în care munca redusă ar aduce ceva dificultăți. Printre ele se numără sănătatea, industria de producție și HORECA (n.r Hotel, Restaurant, Catering/Cafenea).

”Sistemul de sănătate este unul dintre domeniile cele mai dificile în care să se implementeze o săptămână de 4 zile. Personalul medical, inclusiv medici, asistente și infirmieri, lucrează adesea ture lungi și sunt necesari în permanență pentru a se asigura continuitatea îngrijirii pacienților. Reducerea zilelor de lucru ar putea încetini procesele și crea întârzieri în furnizarea serviciilor esențiale, pentru că viața nu stă pe loc în zilele de weekend. Domeniile de retail și HORECA funcționează adesea pe baza interacțiunii directe și constante cu clienții și oricum au un program atipic. O zi de închidere ar putea reduce vânzările și impacta veniturile”, a spus specialistul.

Ads

Cât de bună este ideea scurtării programului

Experții spun că într-adevăr orice facilitate de organizare și flexibilizare a tipului de muncă este benefică în principiu, dar trebuie ca gestionarea acesteia să se facă punctual și de la caz de caz, de la organizație la organizație. Așadar, foarte importante sunt detaliile specifice ale unor astfel de soluții.

”Trebuie să ținem cont de faptul că ne îndreptăm către o eră în care vom munci cot la cot cu roboții și AI-urile și, în plus, ritmul în care se fac astăzi lucrurile este semnificativ mai alert decât în trecut. 5 zile de muncă astăzi sunt mai obositoare din punct de vedere psihic decât erau acum 15-20 de ani”, explică Sorin Faur.

Însă, specialistul Doru Dima a mai adăugat că reducerea programului ar putea aduce prețuri mai mari la produsele de larg consum, odată cu afectarea industriei de producție, dar angajații ar avea în acest fel mai mult timp pentru familie și activități personale, iar companiile vor putea observa o scădere a ratei de absenteism și o îmbunătățire a sănătății mentale în rândul echipei lor.

Ads

Mai multe țări au implementat deja acest model de lucru, printre ele aflându-se Belgia, Marea Britanie, Portugalia și Spania. În Islanda, economia a devenit mai performantă, conform unei cercetări publicate recent de Autonomy Institute din Regatul Unit și Iceland's Association for Sustainability and Democracy (Alda). Cercetătorii au ajuns la concluzia că productivitatea a rămas aceeași sau s-a îmbunătățit în majoritatea locurilor de muncă, în timp ce bunăstarea lucrătorilor a crescut, notează CNN.

...citeste mai departe despre "În ce domenii s-ar putea aplica săptămâna de lucru de patru zile: ”E printre cele mai potrivite pentru un astfel de program”" pe Ziare.com

Ads