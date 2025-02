3200 de pozitii vor fi deschise in cadrul targului de cariera Angajatori de TOP

In perioada 12-13 aprilie, va avea loc cel mai important targ de cariera la nivel national, Angajatori de TOP. Editia cu numarul 14 le ofera profesionistilor, studentilor si proaspat absolventilor oportunitatea de a aplica la 3200 de pozitii deschise.

Clasamentul domeniilor reprezentate, in functie de numarul companiilor prezente la eveniment, este urmatorul: IT, FMCG, Audit&Consultanta, Inginerie, BPO, financiar-bancar:

IT: 38% - industria cu cei mai multi Angajatori de TOP;

FMCG: 14% - companiile din acest domeniu lanseaza programe de internship si trainee, dar ofera si oportunitati pentru profesionistii cu experienta;

Audit&Consultanta: 12% - oferta este bogata si cuprinde un numar mare de joburi in special pentru juniorii pasionati de audit si taxe;

Inginerie: 12% - un spectru larg de oportunitati de cariera pentru juniori si candidatii cu experienta sunt oferite de companiile din zona tehnica;

BPO: 10% - companiile din acest domeniu conduc in topul celor care au deschise cele mai multe oportunitati de cariera in aceasta primavara;

Financiar-bancar: 5% - recruteaza specialisti in zona de vanzari si IT dar prezinta si programe pentru masteranzi si tineri profesionisti;

Altele: 9%.

In ceea ce priveste departamentele pentru care companiile prezente la eveniment vor recruta in aceasta primavara, se regasesc urmatoarele: dezvoltare software, suport IT, vanzari, productie, HR, financiar, administrativ, marketing etc. Pentru pozitiile deschise in cadrul acestor departamente, companiile angajeaza atat juniori cat si persoane cu experienta.

Ce-ti pregatesc angajatorii

"Centrul de R&D Freescale Romania va participa la "Angajatori de top" cu o oferta bogata pentru vizitatori - zeci de pozitii deschise pentru cei pasionati de dezvoltarea software. Ne adresam seniorilor, juniorilor, cat si studentilor", a declarat Roxana Dragomir, EMEA Senior Talent Acquisition Specialist, Freescale Semiconductor.

"Avand in vedere numarul mare de pozitii deschise in centrul nostru precum si interesul companiei noastre de a investi in continuare in tinere talente, asteptam cu nerabdare urmatoarea editie a targului. HP va promova aproximativ 100 pozitii, din care 30% destinate tinerilor absolventi, vorbitori de limbi straine si cu abilitati foarte bune de comunicare, prezentare si lucru in echipe multiculturale.

In prezent, punem foarte mare accent pe atragerea de candidati seniori din domenii precum financiar, consultanta, optimizare costuri/procese, dar in acelasi timp suntem in continuare interesati sa cautam candidati cu potential si dornici sa se dezvolte in cadrul celui mai mare angajator din domeniul serviciilor de business", a anuntat Alexandra Tureschi, Country Staffing Lead CEE Staffing, Hewlett-Packard.

Unde te poti angaja

Printre companiile prezente la eveniment in aceasta primavara se numara: Oracle, Metro Systems Romania, 1&1 Internet Development, Endava, TeamNet International, Intel, Microsoft, IXIA, Ubisoft, Electronic Arts, Renault Romania, IBM, Misys, Siemens, DB Schenker, Orange Romania, Accenture, Deloitte Romania, Ernst&Young, BearingPoint, KPMG, PwC Romania, Mazars, Raiffeisen Bank, Romtelecom, BRD - Groupe Societe Generale, ProCredit Bank, McDonald's Romania, Philip Morris, Unilever, PepsiCo, Nestle Romania, ING Asigurari de Viata, L'Oreal Romania, Thales Systems, JTI Romania, Procter&Gamble, Delaco, British American Tobacco, Arabesque, Mega Image, Profi, Hewlett-Packard, Accenture, Genpact, Wipro, Computer Generated Solutions, CCC etc.

Pentru pozitiile deschise, candidatii pot aplica cu un singur CV BarCODE. Implementata pentru prima data in primavara 2012, aceasta modalitate inovativa s-a dovedit a fi foarte eficienta si usor de accesat, ideea fiind preluata si de alte evenimente de cariera din Romania. Tot ce trebuie candidatii sa faca este sa intre in contul personal de pe www.hipo.ro sau sa isi creeze unul nou, in cazul in care nu il au deja. Din contul lor, vor selecta iconita de descarcare CV BarCODE pentru Angajatori de TOP, iar apoi il vor printa intr-un singur exemplar pentru evenimentul Angajatori de TOP.

Pentru mai multe detalii despre evenimentul Angajatori de TOP, candidatii pot accesa sectiunea special creata pe HiPo.ro.

Accesul publicului va fi permis vineri 12 aprilie, in intervalul 10:00 - 18:00 si sambata 13 aprilie, in intervalul 10:00 - 17:00, la Sala Palatului, Bucuresti.

