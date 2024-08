Multe institutii si companii din Suedia au redus in urma cu ceva timp ziua de munca la sase ore pe o perioada limitata, pentru a urmari efectele unui program mai scurt asupra angajatilor si a productivitatii.

Unul dintre experimente a ajuns recent la final, iar rezultatele nu sunt cele sperate, scrie Business Insider.

Timp de un an, asistentele de la un camin de batrani din localitatea Umea au lucrat sase ore pe zi, fiind platite insa pentru un program de opt ore. Adeptii unei zile de munca mai scurte sustin ca orice angajat pierde oricum, in medie, doua ore pe zi cu activitati neproductive. In plus, spun acestia, cresterea productivitatii la nivelul societatii permite scurtarea programului de lucru.

Initiatorii programului din Umea sperau ca mai putine ore petrecute la serviciu sa duca la imbunatatirea sanatatii si a starii generale a angajatilor. Costurile implicate, precum si o eventuala scadere a productivitatii, urmau sa fie compensate prin economiile facute pe termen ...citeste mai departe despre "Ziua de lucru de sase ore: Care sunt rezultatele experimentelor din Suedia" pe Ziare.com

