Vesti bune pentru sectorul cultural: Se vor relua productiile cinematografice, se mentine somajul tehnic unde e necesar

Una dintre noutati este ca se vor relua productiile cinematografice.Anunturile vin in contextul in care Turcan a avut, in ultimele zile, consultari importante cu reprezentanti ai mediului cultural, impreuna cu premierul Ludovic Orban si ministri ai guvernului PNL, Bogdan Gheorghiu (Cultura) si Virgil Popescu (Economie)."Ca noutate, astazi, ministrii Sanatatii si Culturii au semnat ordinul care permite reluarea productiilor cinematografice cu respectarea unor masuri sanitare.Vom mentine somajul tehnic pentru angajatii din activitatile culturale care vor ramane restrictionate prin decizii guvernamentale din cauza pandemiei.Vom mentine forme de ajutor similare platii indemnizatiilor dedicate profesionistilor din domeniu, dar si celor organizati in structuri juridice.Vom sustine un plan de sprijinire a sectorului cultural prin acordarea unor granturi pentru sectorul cultural independent", a scris vicepremierul pe contul sau de Facebook De asemenea, ea a precizat ca pe langa faptul ca biletele de acces deja achizitionate la evenimentele culturale reprogramate raman valabile si pot fi utilizate la data cand acestea au loc, acum publicul poate opta si pentru un voucher de aceeasi valoare, ce va putea fi folosit pentru participarea la alte evenimente culturale ale aceluiasi organizator.Turcan a mai notat ca se doreste reluarea activitatilor din domeniul cultural, dar totul depinde de modul in care evolueaza epidemia de coronavirus."Ne dorim foarte mult sa reluam activitatile din domeniul cultural, dar adevarul este ca totul depinde de evolutia epidemiologica. Astfel, va fi analizata reluarea spectacolelor in aer liber cu respectarea normelor de protectie sanitara si de distantare fizica, astfel incat sa nu existe riscuri de infectare a participantilor la activitatile culturale.Pregatim in permanenta si alte masuri: de exemplu, pentru reluarea activitatii, vom sustine o parte din cheltuielile de salarizare pentru angajatii care isi pastreaza locurile de munca, sau le reiau, dupa finalizarea somajului tehnic", conchide postarea.