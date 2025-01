Trimage - home-based business cu profituri de peste 300%

Conceptul Trimage, lider pe piata mondiala a sculpturilor personalizate, a fost lansat in 1998, pana in prezent fiind acordate peste 600 de licente in intreaga lume. Reteaua de franciza include peste 90 de unitati francizate, amplasate in Franta, Grecia, SUA, Marea Britanie, Australia, Noua Zeelanda, Spania, Portugalia, Maroc, Mexic."Conceptul Trimage da viata obisnuitelor fotografii, imortalizand in tipar 3D amintiri si imagini, prin imbinarea sculpturii cu fotografia. Sculptura personalizata este un proces si, in acelasi timp, un produs revolutionar, inovativ, intre fotografie si sculptura, pentru crearea unei amintiri mult mai durabile decat fotografia, care foloseste o gama larga de tehnici de expunere pentru a da viata fotografiilor", spun reprezentantii, citati de www.SMARTfinancial.ro.

Produsele care pot fi realizate prin acest procedeu sunt: brelocuri, produse promotionale, magneti, decoratiuni de Craciun, suporturi pentru pahare, ceasuri de perete. Rata medie de profit brut inregistrata la nivel de unitate francizata este de 300%, in conditiile in care investitia initiala poate fi de aproximativ 5000 de euro.

Sistemul de franciza Trimage, prezent inca din anul 2004 in Romania prin semnarea contractului de Master Franciza, a cucerit treptat piata autohtona, patrunzand in orase caracterizate printr-o structura variata din punct de vedere al bazinului de populatie, dar si al puterii de cumparare, demonstrand adaptabilitatea conceptului si deschiderea publicului roman fata de produsele revolutionare propuse.

Beneficiile de care se bucura francizatul Trimage sunt, pe langa notorietatea marcii, licenta de exclusivitate teritoriala, valabila pe o perioada de 5 ani, echipamentele necesare, inclusiv instrumentul cheie al afacerii - Statia Exclusiva de Sculptura, un stoc initial de materie prima, materiale promotionale, precum si asistenta permanenta din partea MasterFrancizatului pe Romania.

Intrucat nu este necesar un spatiu de vanzare pentru a-si desfasura activitatea, francizatul Trimage nu are nevoie decat de un spatiu de 4m x 2m. Spatiul poate fi amenajat chiar in locuinta francizatului, acesta fiind unul din marile avantaje ale acestui sistem de franciza.

Investitia totala initiala necesara pentru operarea afacerii Trimage este de 5.000 Euro (inclusiv TVA) incluzand dreptul de a folosi marca, transferul de know-how, aparatul de realizat foto-sculpturile, materie prima pentru realizarea a 200 de foto-sculpturi. Contractul prevede si redevente, franczatul platind francizorului o taxa de 50 Euro/luna, reprezentand 1% din investitia initiala.

Detalii suplimentare despre concept pot fi obtinute gratuit de la CHR Consulting (recrutare @ francize.ro), telefon 021 224 32 15, persoana de contact Raluca Stanciu.

Smart Financial

