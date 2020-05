Aproximativ 4.500 de locuri de munca vor fi desfiintate in Franta, in mare parte printr-un program de plecari voluntare si a unei scheme de pensionare, a afirmat reprezentantul sindical Franck Daout la postul de televiziune francez BFM Business TV."Este frapant ca au spus ca toate reducerile de locuri de munca, dar si reorganizarile de fabrici vor avea loc prin negocieri cu entitatile statului si sindicatele", a subliniat Daout.Renault, Nissan Motor si Mitsubishi Motors au anuntat, miercuri, ca fiecare va prelua prelua un rol de lider in domeniul productiei in diferite regiuni, intr-o ampla reorganizare a parteneriatului lor pentru a reduce costurile si a supravietui crizei provocate de pandemia de coronavirus, transmite Reuters.Cei trei producatori auto au probleme provocate de pandemie chiar intr-o perioada in care incercau sa isi reformeze alianta dupa arestarea si inlaturarea presedintelui si directorului lor general Carlos Ghosn, in 2018.Astfel, Renault, Nissan si Mitsubishi intentioneaza sa faca economii prin sistematizarea mai buna a productiei, intr-un asa-numit sistem de urmare a liderului, o companie devenind lider pentru un anumit tip de vehicul, in timp ce ceilalti il urmeaza.Companiile au anuntat intr-un comunicat ca intentioneaza sa produca aproape jumatate din vehiculele lor in cadrul acestui sistem, pana in 2025, sperand ca reduca investitiile pe model cu pana la 40%, pentru vehiculele incluse. ...citeste mai departe despre " Sindicat: Renault planuieste sa dea afara 15.000 de angajati la nivel mondial " pe Ziare.com