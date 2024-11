Se lanseaza competitia CIEL Awards

CIEL Romania anunta lansarea competitiei CIEL Awards, proiect ce are ca scop sprijinirea tinerilor intreprinzatori, cu idei valoroase, dar cu resurse limitate, pentru a-si dezvolta o afacere proprie.CIEL Awards are trei sectiuni de concurs: cele mai bune planuri de afaceri pentru proiectele de A"business start-upA", cei mai buni studenti in Economie si cei mai buni tineri economisti membri ai Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania (CECCAR), se arata intr-un comunicat al companiei CIEL Romania. A"Vom sprijini, cu ajutorul partenerilor nostri, initiativa si determinarea, talentul si imaginatia, profesionalismul si competitiaA", a declarat Dan Damian, Presedintele Fundatiei CIEL Romania.

Pentru prima sectiune de concurs, tinerii antreprenori trebuie sa intocmeasca un plan de afaceri, in care sa demonstreze ca ideea lor de business este viabila. Juriul va acorda trei premii, iar castigatorii vor primi tot ce au nevoie pentru demararea afacerii: capital initial, credit cu costuri zero, tehnica de calcul, o solutie software pentru gestiune economico-financiara CIEL Finance Manager, solutii de telecomunicatii si internet, mobilier si consultanta de specialitate.

A doua sectiune de concurs este rezervata absolventilor de facultati cu profil economic care doresc sa urmeze un master in contabilitate sau finante. CIEL Awards Best Student presupune realizarea unui eseu si sustinerea unui test de specialitate. Pentru desemnarea celor trei castigatori se va tine seama si de media notelor obtinute in facultate. Castigatorii vor obtine sustinere financiara pe toata perioada masterului, laptop si o solutie software pentru gestiune economico-financiara CIEL Finance Manager. De asemenea, vor avea posibilitatea sa urmeze un stagiu de practica la KPMG, una dintre cele mai importante companii de consultanta si audit financiar.

A treia sectiune de concurs se adreseaza tinerilor membri CECCAR, implicati in activitatea economica a IMM. Cei trei castigatori, persoane fizice sau juridice, vor obtine tehnica de calcul si o solutie software pentru gestiune economico-financiara CIEL Finance Manager.

Juriile competitiei vor fi formate din profesionisti avizati din sectorul de afaceri, reprezentanti ai mediului universitar si membri de seama ai CECCAR.

Inscrierile in competitia au loc intre 7 august si 30 septembrie 2006, iar evaluarea concurentilor va avea loc in lunile octombrie - noiembrie 2006. Informatii complete despre conditiile de eligibilitate, procedura de inscriere, jurii si premii pot fi gasite pe www.cielawards.ro.

Aceasta este prima initiativa a Fundatiei CIEL Romania, a carei misiune este sa mareasca valoarea comunitatii de business din tara noastra prin sustinerea tinerilor aflati la inceput de drum.

Fundatia CIEL Romania este o organizatie non-profit, a carei activitate este distincta de cea a companiei CIEL Romania. Fundatia CIEL Romania a aparut din dorinta unei implicari mai puternice in sustinerea tinerilor antreprenori si a celor care se pregatesc pentru o cariera in domeniul economic.

