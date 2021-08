La cât au ajuns salariile din turism în 2021. Creștere semnificativă comparativ cu anii precedenți: "Piața muncii și-a revenit"

Informația este susţinută de mai mult de jumătate dintre reprezentanţii companiilor participante la un sondaj.În unele cazuri salariile medii depăşesc 4.000 lei, conform datelor centralizate de o platformă de recrutare online și publicate marţi, 3 august.În plus, peste o treime dintre angajatorii din HoReCa susţin că din toamnă volumul recrutărilor va creşte."Piața muncii și-a revenit la nivelul de dinaintea pandemiei, iar în unele domenii business-urile au depăşit acest nivel. Deşi angajatorii din HoReCa întâmpină în continuare dificultăţi în recrutare, suntem optimişti că salariile şi beneficiile, dar şi reabilitarea imaginii industriei, odată cu deschiderea sa la turaţii maxime, vor atrage din nou candidaţi către acest sector", a declarat Roxana Drăghici, Head of Sales la eJobs România.În ceea ce priveşte beneficiile pe care le pot obţine candidaţii din HoReCa, acestea au fost diversificate, în ultimul an. Aproape 60% dintre angajatori oferă tichete de masă, 32% prime de sărbători, 24% decontează transportul şi tot atâţia oferă training-uri pentru perfecţionarea cunoştinţelor.Potrivit eJobs, în plin sezon estival, angajatorii din industria HoReCa întâmpină în continuare greutăţi când vine vorba de recrutare.Peste 85% dintre participanţii la cel mai recent sondaj derulat de eJobs precizează că recrutează în momentul de faţă, însă candidaţii întârzie să apară.Aproximativ 44% dintre aceştia au până la 5 poziţii deschise în acest moment, un sfert au nevoie de până la 10 noi angajaţi, iar 17% au şi 20 de posturi disponibile. Acest lucru se întâmplă cu toate că beneficiile oferite sunt din ce în ce mai diversificate, iar salariile au crescut faţă de 2019, an similar cu 2021 la nivel de nevoi de recrutare.Conform sondajului eJobs, deficitul de forţă de muncă din HoReCa determină companiile să apeleze la importul de forţă de muncă, 23% menţionând că deja folosesc această soluţie pentru a-şi acoperi nevoile de recrutare."Angajatorii din România şi-au pus problema importului de angajaţi din străinătate încă de dinainte de pandemie, în special cei din HoReCa sau producţie. Deşi anul trecut recrutările angajaţilor străini au fost puse pe pauză din cauza restricţiilor impuse de pandemie, lipsa de candidaţi a determinat angajatorii ...citeste mai departe despre " La cât au ajuns salariile din turism în 2021. Creștere semnificativă comparativ cu anii precedenți: "Piața muncii și-a revenit" " pe Ziare.com