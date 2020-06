Romanii care s-au intors in tara din cauza pandemiei, asteptati sa lucreze in constructii: E nevoie de 500.000 de angajati

ARCA spune ca intoarcerea romanilor in contextul pandemiei de COVID-19 reprezinta "o sansa unica pentru a mentine si valorifica in tara aceasta categorie de forta de munca"."In acest sens, membrii ARCA propun tuturor patronatelor din domeniul constructiilor si autoritatilor responsabile din acest sector, spre dezbatere, un plan pentru angajarea romanilor care lucreaza, in mod normal, in afara granitelor si care au revenit in tara de la inceputul anului.In prezent, deficitul de forta de munca in sectorul constructiilor (constructii/reabilitari autostrazi, constructii/reabilitari drumuri sau retele edilitare in mediul rural si in mediul urban, constructii civile) din Romania ajunge la aproximativ 500.000 de persoane", a transmis, marti, ARCA, printr-un comunicat de presa.Potrivit sursei citate, multi dintre romanii care au revenit in tara sunt specializati in domeniul constructiilor si pot fi integrati cu usurinta in activitatea santierelor deschise la nivel national.ARCA are mai multe propuneri pentru a facilita accesul romanilor care s-au intors in tara la oferta locurilor de munca din domeniul constructiilor:- Crearea unei platforme online de catre autoritati, cu ajutorul careia romanii care au revenit in tara, in contextul pandemiei de COVID-19, sa se poata inscrie in domeniul in care pot activa.- Realizarea unei burse online a locurilor de munca in domeniul constructiilor, printr-un efort comun al patronatelor din acest sector, alaturi de autoritatile responsabile.- Realizarea unui parteneriat solid stat-companii private din domeniul constructiilor pentru instruirea fortei de munca si atestarea celor care au nevoie de o calificare generatoare de venituri mai mari, corespunzatoare nivelului de pregatire.- Crearea, cu sprijinul autoritatilor din domeniile Educatiei si Muncii si Protectiei Sociale, a unui mecanism simplu si rapid prin care sa fie echivalate atestatele sau diplomele de calificare obtinute de romani in strainatate."Solutiile propuse ar determina o dezvoltare rapida a sectorului constructiilor, ar reduce atat somajul in randul celor care s-au intors in tara, cat si munca la negru din acest domeniu si, cel mai important, le-ar permite acestor pe ...citeste mai departe despre " Romanii care s-au intors in tara din cauza pandemiei, asteptati sa lucreze in constructii: E nevoie de 500.000 de angajati " pe Ziare.com