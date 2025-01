Prima platforma e-learning dedicata educatiei medicale in cardiologie

Colegiul Medicilor din Romania a acreditat prima platforma de e-learning dedicata educatiei medicale continue in domeniul cardiologiei, informeaza un comunicat al companiei. Sistemul a fost dezvoltat pentru Societatea Romane de Cardiologie, cu sprijinul financiar al Solvay Pharma Romania si suportul tehnic al Senior Software si reprezinta o abordare revolutionara in procesul de instruire si acumulare de cunostinte profesionale in sistemul medical romanesc. Platforma ofera beneficii majore, dand posibilitatea accesului permanent online din orice locatie pentru personalul medical, reducand timpul si costurile. Sistemul este oferit de Societatea Romana de Cardiologie membrilor sai precum si celorlalti medici interesati de domeniul cardiologiei, pe www.cardioportal.ro.

Dezvoltarea sectiunii de e-learning in cadrul portalului a avut in vedere importanta deosebita a continutului de specialitate in cadrul procesului de educatie medicala continua. Acest proces are un rol esential in formarea si dezvoltarea personalului medical, iar oferirea unei platforme online de studiu faciliteaza accesul specialistilor pentru acumularea de cunostinte si simplifica modalitatile de insusire ale acestora.

A"Acreditarea de catre Colegiul Medicilor din Romania a platformei de e-learning dezvoltate pentru Societatea Romana de Cardiologie, confirma faptul ca aceasta raspunde standardelor si necesitatilor impuse de procesul de educatie medicala continuaA", a declarat Madalin Cambrea, Internet Project Manager, Solvay Pharma Romania.

Solvay Pharmaceuticals, ramura ce apartine concernului Solvay, a fost infiintata in 1950 prin achizitionarea unor companii farmaceutice si dezvoltarea ramurii de cercetare farmaceutica in cardiologie, gastroenterologie, ORL, neurologie, psihiatrie, ginecologie si imunologie. Solvay este un concern international prezent in industria chimica si cea farmaceutica cu sediul central la Bruxelles, Belgia. Global, compania are peste 30.000 angajati, iar in anul 2003, vanzarile s-au ridicat la 8 miliarde EUR.

Senior Software este o companie privata cu capital integral romanesc ce ofera servicii de consultanta si dezvoltare in domeniul managementului afacerilor si comunicarii online in mediile interactive.

