Peste o treime dintre romani lucreaza de acasa in pandemie - ce aplicatie folosesc cel mai mult

Conform cercetarii, 22,9% dintre angajatii care au apelat la telemunca folosesc preponderent Skype pentru comunicarea cu echipele lor, in timp ce aplicatia Zoom este utilizata de catre 20,6% dintre cei chestionati, Microsoft Teams de 11,9%, Google Hangouts de 11,5%, Skype for business de 7,6% si WhatsApp de 5,6%.In privinta petrecerii timpului pe retelele de socializare, Facebook ramane platforma preferata a 35,5% dintre romani, urmata de YouTube (28,9%), Instagram (11,2%), TikTok (6%), Pinterest (4,8%), Reddit (4,7%), LinkedIn (4,2%), Snapchat (3,7%) si Twitter (2,8%).Sondajul Telekom arata ca 38,6% dintre respondenti folosesc Internetul, iar 34,4% apeleaza la telefonia mobila, 24,3% la serviciul de televiziune si numai 0,7% la telefonia fixa."Aceste comportamente sunt vizibile si in relatia cu serviciile si produsele Telekom. In primele 2 saptamani din luna aprilie, traficul pe site-ul telekom.ro a crescut cu 77%, comparativ cu luna februarie a aceluiasi an", noteaza compania de telecomunicatii.Pe segmentul platilor, cercetarea de specialitate evidentiaza faptul ca 44% dintre romani achita toate facturile online, 30,7% atat online, cat si fizic, iar 25,3% le achita doar fizic, deoarece, in opinia lor, acest tip de plata le ofera siguranta.Ca platforma preferata de plasare a comenzilor online, 32,8% dintre respondenti folosesc atat aplicatiile mobile, cat si paginile web pentru a plasa o comanda catre un comerciant, 29,5% folosesc pagina web, 14,1% prefera aplicatia dedicata, iar 23,6% dintre respondenti nu folosesc nici una, nici alta si isi achizitioneaza produsele direct prin apel telefonic, e-mail sau merg direct in magazinul fizic. In acest context, jumatate dintre cei care au raspuns la sondaj folosesc preponderent telefonul mobil pentru a plasa o comanda, 42,2% utilizeaza laptopul sau desktop-ul si doar 7,4% tableta.Potrivit sursei citate, printre activitatile pe care le desfasoara oamenii acasa, aproape trei sferturi (72%) dintre respondenti au spus ca isi petrec timpul liber avand activitati cu familia, 58% vizioneaza seriale si filme, 31% invata lucruri noi, 23% fac sport in casa, 11% alearga in proximitatea locuintei si 7% au alte activitati.