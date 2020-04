Peste 1 milion de contracte au fost suspendate sau au incetat de cand a fost instituita starea de urgenta

Conform cifrelor Inspectiei Muncii date publicitatii marti, dintre cele 994.407 contracte individuale de munca suspendate pana in data de 7 aprilie, 302.288 sunt din industria prelucratoare, 191.837 sunt din comertul cu ridicata si cu amanuntul/repararea autovehiculelor si motocicletelor, iar 118.874 sunt din industria hotelurilor si restaurantelor.In acelasi interval, 194.824 de contracte individuale de munca au incetat, astfel:38.003 de contracte de munca in domeniul comertului cu ridicata si amanuntul/repararea autovehiculelor si motocicletelor33.660 in industria prelucratoare24.505 de contracte de munca in domeniul constructiilorMinisterul Muncii reaminteste ca Guvernul a decis "sa sprijine salariatii angajatorilor aflati in somaj tehnic prin acoperirea integrala a fondurilor aferente"."Astfel, angajatorii care au salariati prin Contracte Individuale de Munca (CIM) si pe care i-au inregistrat in REVISAL ca intrand in somaj tehnic, se vor adresa Agentiilor judetene pentru ocuparea fortei de munca din judetul in care angajatorul are sediul social.Celelalte persoane, care au alte forme de angajare (PFA, drepturi de autor etc.), se vor adresa Agentiilor judetene pentru plati si inspectie sociala din judetul in care au inregistrat activitatea.Intreaga comunicare intre solicitanti si institutiile vizate, respectiv solicitarile si depunerea documentelor, se face prin posta electronica. Mai multe informatii sunt disponibile in paginile de internet ale Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca/Agentiei Nationale pentru Plati si Inspectie Sociala", mai precizeaza sursa citata.Afla mai multe detalii pe site-ulMinisterului Muncii.Citeste si:Aproape 6.000 de angajatori au cerut, intr-o singura zi, somaj tehnic pentru angajati. Care e principala greseala pe care au facut-oPrimele detalii despre rectificare: Un miliard de lei in plus la concedii medicale si alte 7 pentru somajul tehnicC.B. ...citeste mai departe despre " Peste 1 milion de contracte au fost suspendate sau au incetat de cand a fost instituita starea de urgenta " pe Ziare.com