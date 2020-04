Peste 1.100 de angajati ai Tarom vor intra in somaj tehnic, din 27 aprilie

In schimb, se va mentine in activitate aproximativ 30-35% din totalul personalului la nivel de companie. Informarea are data 21 aprilie 2020.Compania are peste 1.900 de angajati. Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala a fost stabilit la 7.835 lei in 2019."Avand in vedere lipsa resurselor financiare, materiale si necesitatea conservarii resurselor umane ale companiei, managementul acesteia a decis ca, pe perioada in care activitatea de transport aerian prin curse regulate va fi suspendata, o parte a personalului sa intre in somaj tehnic.Aceasta forma de protectie si conservare a resursei umane este necesara, avand in vedere ca in acest moment activitatea principala a companiei este practic blocata, insa exista speranta ca odata ce lucrurile revin la normal sa se reporneasca sistemul, iar personalul sa fie rechemat pentru sustinerea activitatilor viitoare.In acest sens, se vor mentine in activitate un numar de aproximativ 30-35% din totalul personalului la nivel de companie (numar de personal raportat la programul de operare transmis de catre Directia Comerciala pentru urmatoarele 90 de zile), respectiv aproximativ 690 de salariati activi, aproximativ 1.112 salariati vor fi supusi procedurilor de suspendare a CIM pe motiv de somaj tehnic", arata documentul "Informarea privind masurile ce urmeaza a fi luate de angajator in perioada restrangerii activitatii cauzata de raspandirea Covid-19 si suspendarea zborurilor catre mai multe state".Masura este temporara si nu presupune incetarea raporturilor de munca, ci doar suspendarea temporara a contractului individual de munca al salariatilor."Pe toata durata in care salariatii se vor afla in somaj tehnic, ei nu vor presta activitate si nu vor beneficia de salariu, ca urmare a faptului ca vor avea contractul individual de munca suspendat, dar vor beneficia de o indemnizatie de somaj tehnic a carei valoare va reprezenta 75% din salariul de baza aferent postului ocupat.Se vor lua masurile necesare pentru ca salariatii aflati in somaj tehnic sa beneficieze de subventionarea inde ...citeste mai departe despre " Peste 1.100 de angajati ai Tarom vor intra in somaj tehnic, din 27 aprilie " pe Ziare.com