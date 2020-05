Decizia a fost luata, joi, in Conferinta Presedintilor, in conditiile in care, neexistand aceleasi standarde la nivel european in ceea ce priveste conditiile de munca si conditiile sociale ale acestor lucratori, regulile s-au aplicat arbitrar, ajungandu-se la abuzuri.Aceasta situatie, care exista de mai multi ani in UE, dar nu a fost abordata pana acum unitar la nivel european, a fost scoasa la iveala de problemele cu care s-au confruntat recent lucratorii sezonieri romani din Germania."Este nevoie de norme clare la nivel european privind contractele muncitorilor sezonieri, drepturile lor sociale si conditiile in care isi desfasoara munca atat in domeniul agriculturii, cat si al constructiilor, al turismului si al serviciilor sociale", a declarat presedinte PLUS si Renew Europe, Dacian Ciolos , initiatorul dezbaterii, conform unui comunicat de presa transmis de PLUS.Potrivit acestuia, rezolutia PE va trebui sa contina problemele de mobilitate ale muncitorilor, o mai buna coordonare intre statele membre, drepturi sociale egale, o implementare mai riguroasa a legislatiei in vigoare, coordonarea cu partenerii sociali din tarile gazda si necesitatea unor campanii de informare asupra drepturilor pe care acesti oameni le au. E nevoie de norme europene clare si de masuri de protectie si preventie, dar si de ajutor pentru perioada crizei COVID-19.Citeste si: Ludovic Orban a discutat la telefon cu Angela Merkel : Situatia muncitorilor romani sezonieri, printre subiectele abordate ...citeste mai departe despre " PE va vota in iunie o rezolutie pentru sezonieri. Ciolos: E nevoie de norme clare " pe Ziare.com