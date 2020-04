Orban spune ca 90.000 de romani ar putea pleca la munca in strainatate si Guvernul nu poate sa faca nimic

Ludovic Orban a declarat, joi seara, la TVR, ca autoritatile romane nu au "nicio parghie legala" pentru a-i opri si ca in acest moment economia romaneasca nu le poate oferi locuri de munca."Daca ar avea oferte in tara de la fermierii romani sau de la alti angajatori, probabil nu ar pleca. Deocamdata in Romania exista un milion de contracte de munca suspendate, aproximativ 300.000 de contracte care sunt incetate.Pe langa asta, in Romania au venit peste 250.000 de romani, absorbtia acestei forte de munca, gasirea de locuri de munca pentru acesti romani care au contractele suspendate, absorbtia acestei forte de munca astazi este aproape imposibila", a spus premierul.Intrebat daca romanii care au plecat joi spre Germania au fost testati pentru a se vedea daca sunt infectati cu SARS-Cov-2, Orban a raspuns ca nu detine informatii conform carora acestia ar fi fost testati.El sustine ca este vorba despre vointa unor cetateni romani care decid sa plece la munca in alta tara si ca aceasta "nu este o situatie noua"."Statul roman nu poate sa interzica nimanui sa opteze pentru a munci in alta tara. Nu i-am impiedicat niciodata, nu o facem nici acum si daca ar fi cineva care ar vrea sa-i impiedice nu ar avea cum", a spus Orban.Ordonantele militare emise prevad ca este posibila deplasarea in scop profesional."Asta nu inseamna ca noi vom mai tolera ce s-a intamplat la Cluj. (...) Vom avea grija ca toate procedurile sa fie reglementate astfel incat sa asiguram deplasarea in siguranta a romanilor, fara sa fie expusi riscului de infectare", a mai spus seful Guvernului.Citeste despre cazul incredibil de la Cluj:Inghesuiala de nedescris la Cluj: Peste 1.500 de oameni asteapta ingramaditi, sa zboare la munca in Germania (Video)Guvernul a discutat despre situatia de pe Aeroportul Cluj. Orban: Trebuie facuta o ancheta fara milaChipul statului roman pe aeroportul din Cluj ...citeste mai departe despre " Orban spune ca 90.000 de romani ar putea pleca la munca in strainatate si Guvernul nu poate sa faca nimic " pe Ziare.com